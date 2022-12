So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Montagvormittag

Bitcoin ist am Vormittag 16.935,26 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 09:40 um -0,98 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 17.102,84 US-Dollar stand.

Währenddessen verliert der Bitcoin Cash-Kurs um -1,99 Prozent auf 104,23 US-Dollar. Gestern war Bitcoin Cash noch 106,35 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergab. Um 09:40 steht ein Minus von -1,35 Prozent auf 1.246,77 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 1.263,82 US-Dollar.

Währenddessen wird Litecoin bei 74,05 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -3,36 Prozent im Vergleich zum Vortag (76,63 US-Dollar).

Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 0,3740 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,3818 US-Dollar) ist das ein Verlust von -2,04 Prozent.

Inzwischen fällt der Cardano-Kurs um -1,27 Prozent auf 0,3039 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,3078 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit muss Monero Verluste verbuchen. Um 09:40 fällt der Monero-Kurs um -0,93 Prozent auf 148,81 US-Dollar. Am Vortag standen noch 150,20 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verringert sich der IOTA-Kurs um -2,98 Prozent auf 0,2018 US-Dollar. Am Vortag notierte IOTA bei 0,2080 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Verge kaum. Am Montagvormittag lag der Verge-Kurs bei 0,0026 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0026 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0828 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,0839 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0325 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 09:40 auf 0,0323 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit geht es für Dash bergab. Um 09:40 steht ein Minus von -2,64 Prozent auf 45,43 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Dash-Kurs noch bei 46,66 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Verluste in Höhe von -1,29 Prozent auf 7,135 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 7,228 US-Dollar wert.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Redaktion finanzen.net