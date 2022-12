Kurssprung über 14.600er-Marke an Frankfurter Börse nicht von Dauer: DAX beendet Handel nach US-Inflationsdaten dennnoch höher

Heute US-Inflationsdaten - Zinsentscheid der Fed am Mittwoch

Der DAX startete den Handel an der Frankfurter Börse 0,27 Prozent höher bei 14.345,88 Punkten. Nach der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten stieg das Börsenbarometer bis auf 14.675,84 Zähler an, um letztlich 1,34 Prozent im Plus bei 14.497,89 Indexpunkten zu schließen.

Die Verbraucherpreise in den USA legten im November um 7,1 Prozent im Jahresvergleich zu. Experten waren zuvor von 7,3 Prozent ausgegangen. Wenn die Fed am Mittwoch über ihre Geldpolitik entscheidet, rechnen Marktteilnehmer mit einer etwas kleineren Zinserhöhung von 0,50 Prozentpunkten.

Inflationsdaten aus Deutschland

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, sank beim harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) die Jahresrate auf 11,3 (Vormonat: 11,6) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 29. November.

Anleger blicken auf ZEW-Index

Zudem bildet das Barometer des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) Einschätzungen von Börsianern zur deutschen Konjunktur ab. Der ZEW-Index stieg von minus 36,7 Zählern auf minus 23,3 Zähler. Von Reuters befragte Experten hatten zuvor erwartet, dass der Index auf minus 26,4 Punkte zulegen wird.

