Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX nähert sich vorbörslich wieder seinem Jahreshochstand von 15.736,56 Punkten.

2. Börsen in Fernost am Dienstag überwiegend freundlich

Der japanische Leitindex Nikkei/b> gewinnt zeitweise 1,35 Prozent auf 28.006,21 Indexpunkte.

Der Shanghai Composite verliert derweil zeitweise 0,35 Prozent auf 3.303,81Zähler. In Hongkong geht es etwas aufwärts, der Hang Seng steigt zwischenzeitlich 0,07 Prozent auf 20.344,92 Punkte.

3. Chef von thyssenkrupp Marine Systems sieht Zeitpunkt für Verselbständigung gekommen

Nach Einschätzung von Oliver Burkhard, Chef der Rüstungssparte von thyssenkrupp, ist das Momentum für eine Verselbständigung von Marine Systems selten so gut gewesen wie derzeit. Zur Nachricht

4. RWE rechnet mit Ende der Rückbauphase von Atomkraftwerk Emsland bis 2037

Nach der Abschaltung des Atomkraftwerks Emsland im niedersächsischen Lingen am 15. April rechnet Betreiber RWE mit einer 14 Jahre dauernden ersten Rückbauphase einschließlich Nachbetrieb. Zur Nachricht

5. Borussia Dortmund-Kapitän Reus bleibt offenbar beim BVB

Kapitän Marco Reus wird einem Medienbericht zufolge ein weiteres Jahr für Borussia Dortmund spielen. Zur Nachricht

6. EVOTEC von Cyber-Attacke betroffen

EVOTEC wurde Opfer eines Cyberangriffs. Zur Nachricht

7. Tilray schreibt weiter rote Zahlen

Der Cannabis-Konzern Tilray hat am Montagabend nach US-Börsenschluss seine Bücher zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023 geöffnet. Für Tilray ist das dritte Geschäftsquartal 2023 mit einem Verlust von 1,90 US-Dollar je Aktie zu Ende gegangen. Die Aktie gab nachbörslich an der NASDAQ deutlich nach. Zur Nachricht

8. ADVA-Mutter ADTRAN verfehlt Prognosen der Analysten

Der US-Telekomausrüster ADTRAN hat im ersten Quartal die eigenen Ziele und Erwartungen der Analysten sowohl beim Umsatz als auch Gewinn deutlich verfehlt. In den ersten drei Monaten habe der Erlös vorläufigen Zahlen zufolge zwischen 322 Millionen Dollar und 326 Millionen Dollar gelegen, teilte die im MDAX notierte Mutter ADTRAN des deutschen Telekomausrüsters ADVA am Dienstag in Huntsville mit. Zur Nachricht

9. Ölpreise fester

Die Ölpreise steigen am Dienstag an. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni kostete zuletzt 84,75 US-Dollar. Das waren 57 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai stieg um 61 Cent auf 80,35 Dollar.

10. Euro macht Vortagesverluste teils weg

Der Euro wurde vorbörslich zuletzt bei 1,0883 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend.

