DAX fester erwartet -- Asiens Börsen überwiegend fester -- EVOTEC von Cyber-Attacke betroffen -- ADTRAN verfehlt Analystenprognosen -- Bitcoin über 30.000 Dollar -- RWE, UBS im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt dürfte mit höheren Notierungen in die verkürzte Handelswoche starten. Der DAX nimmt vorbörslich wieder Kurs auf das bisherige Jahreshoch von 15.736 Zählern. Auch der TecDAX steht vor einem freundlichen Sitzungsbeginn. Nach den Osterfeiertagen herrscht eine verbesserte Stimmung an den Finanzmärkten. Die guten Vorgaben aus den USA und Asien treiben auch vorbörslich auch den deutschen Aktienmarkt an. Der DAX nimmt damit wieder Anlauf auf das bisherige Jahreshoch. Insgesamt wird am Dienstag jedoch ein recht ruhiger Handel erwartet, unternehmens- und konjunkturseitig dürfte es am ersten Handelstag nach der Feiertagspause vergleichsweise wenige kursbewegende Neuigkeiten geben. Vor dem Handelsbeginn legte unterdessen ADTRAN die Quartalszahlen vor, die die Analystenerwartungen nicht erfüllen konnten.





Europas Börsen werden vorbörslich im grünen Bereich gehandelt. Der EURO STOXX 50 dürfte damit gefestigt in die verkürzte Handelswoche starten. Nach den Osterfeiertagen steigt wieder der Risikoappetit der Anleger, sowohl die Aktienmärkte als auch die Kryptowährungen rund um Bitcoin verzeichnen Aufschläge. Die Vorgaben von der Wall Street und aus Asien sind entsprechend positiv und dürften auch die europäischen Börsen stützen.





Die US-amerikanischen Anleger agierten am letzten Handelstag vor Ostern vorsichtig. Der Dow Jones schloss mit einem marginalen Plus von 0,01 Prozent nahezu auf Vortagesniveau und ging bei 33.485,35 Punkten in das lange Osterwochenende. Nach oben ging es unterdessen bei den Techwerten: Der technologielastige NASDAQ Composite stieg am Donnerstag um 0,76 Prozent auf 12.087,96 Zähler. Zuletzt hatten schwächelnde Konjunkturdaten erneut die Rezessionssorgen genährt. Diskutiert wurde darüber, dass in den USA die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe deutlich höher ausgefallen ist als erwartet. Wirtschaftlich ist dies zwar ein schlechtes Zeichen und auch keine gute Vorgabe für den Jobbericht am Freitag. Die Kehrseite dessen ist aber, dass dies der US-Notenbank Fed bei ihrem Kampf gegen die Inflation in die Karten spielen könnte. "Schon bald wird die Fed wahrscheinlich eine Fülle von Beweisen dafür haben, dass die Zinserhöhungen der Wirtschaft den Wind aus den Segeln genommen haben", sagte der Marktbeobachter Craig Erlam vom Broker Oanda. Sollte dies die Inflation bremsen, würden die erhofften Zinssenkungen schon im weiteren Verlauf des Jahres wahrscheinlicher und notwendiger.