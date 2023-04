NASDAQ-Wert Tesla-Aktie: Tesla-Gebrauchtwagenpreise in den USA eingebrochen

Aktien in diesem Artikel

• 2022 erreichten die Preise für gebrauchte Tesla ihren Rekordwert• Zwischenzeitlich kostete ein Model Y gebraucht mehr als neu• Mittlerweile sind die Preise um 21,5 Prozent zurückgegangen

Durchschnittlich 41.337 US-Dollar kostete ein gebrauchter Tesla Model 3 laut iSeeCars im Februar 2023. Das Informationsportal bringt alle online gelisteten Gebrauchtwagenangebote aus den USA auf einer Plattform zusammen und analysiert regelmäßig die Daten. iSeeCars-Analyst Karl Brauer erklärt in der Meldung zu den Preisen im Februar 2023: "Mit dem Ende der Pandemie und einer Verbesserung der Lieferketten fallen die Neuwagenpreise." Dadurch würden automatisch auch die Gebrauchtwagenpreise sinken.

Gesunken sind die Gebrauchtwagenpreise für Modelle der meisten Anbieter, durchschnittlich lagen die Preise für Gebrauchtwagen in den USA im Februar 4,7 Prozent unter den Preisen von September letzten Jahres und ganze 8,7 Prozent unter dem Preisniveau im Vorjahreszeitraum. Der stärkste Preisrückgang lässt sich aber bei Teslas Model 3 beobachten: Das Vorzeigemodell aus Elon Musks Autofabriken kostete im Februar gebraucht rund 21,5 Prozent (11.302 US-Dollar) weniger als noch im September.

Im Vergleich zu den Preisen im Februar letzten Jahres fällt Tesla allerdings nicht ganz so stark aus dem Rahmen, hier sind die Gebrauchtwagenpreise für den Infiniti QX80, den Nissan Armada und den Land Rover Discovery stärker zurückgegangen als für den Model 3, der 19,3 Prozent (9.914 US-Dollar) weniger kostete als ein Jahr zuvor. Der durchschnittliche Preisrückgang für gebrauchte Elektroautos im Vergleich zu Februar 2022 liegt bei 13,9 Prozent (7.490 US-Dollar).

Damit liegen die Gebrauchtwagenpreise deutlich unter denen im letzten Jahr - aber laut iSeeCars immer noch höher als vor der Pandemie. 2022 habe es eine enorm hohe Nachfrage und ein sehr geringes Angebot an Elektroautos gegeben, sodass hier die Gebrauchtwagenpreise besonders stark gestiegen seien. Zwischenzeitlich hat ein gebrauchter Model Y nach Angaben von electrek sogar mehr gekostet als dasselbe Modell frisch aus der Fabrik. Seitdem Tesla seine Preise jedoch gesenkt hat und in den USA eine Steuervergünstigung für Elektroautos eingeführt wurde, sind die Preise jedoch wieder gesunken. electrek empfiehlt, wenn möglich dennoch mit dem Kauf eines gebrauchten Teslas zu warten. Es sei erwartbar, dass die Preise bis 2024 noch weiter sinken werden.

