NASDAQ-Titel Intel-Aktie: Langjähriger Bär wird optimistischer für Intel-Aktie

Aktien in diesem Artikel Intel 30,11 EUR

-0,13% Charts

News

Analysen

• Bernstein-Analyst: Lage bei Intel immer noch hässlich• Negatives ist nun bekannt• Aussichten verbessern sich mittelfristig

Stacy Rasgon war seit Mitte 2020 ausgesprochen bärisch gegenüber Intel eingestellt. Dies sei angesichts des Zusammenbruchs des US-Halbleiter-Konzerns infolge eines schwachen Marktes und folgenschwerer schlechter Entscheidungen auch absolut gerechtfertigt gewesen, bekräftigte der Bernstein-Analyst.

Doch nach einer Zeit großer Schwierigkeiten bessern sich nun die mittelfristigen Aussichten für den Konzern, was aber nach Meinung von Rasgon nicht angemessen in den Markterwartungen berücksichtigt sei. Deshalb hat er nun das Rating von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft und das Kursziel von 20 auf 30 US-Dollar angehoben.

Schlechte Nachrichten verarbeitet

Nach Ansicht des Experten sind die vielen schlechten Nachrichten nämlich inzwischen verarbeitet: "Das Unternehmen wurde in die Mangel genommen, aber die Aktie sinkt nicht länger aufgrund schlechter Nachrichten, was darauf hindeutet, dass Investoren eher dazu bereit sind, sich zu engagieren und zu dem Schluss kommen, dass es nach Jahren des Drucks wahrscheinlich nicht noch schlimmer wird", zitiert "Investing.com" Stacy Rasgon.

Situation noch nicht berauschend

Die derzeitige Lage des Chipkonzerns bewertet man bei dem US-Analysehaus aber noch immer nicht als berauschend: "Verstehen Sie uns nicht falsch, derzeit sehen die Dinge immer noch hässlich aus. Aber das ist schwerlich ein Geheimnis" erklärte der Analyst.

"Aber auch wenn die Dinge immer noch schlecht erscheinen, so glauben wir taktisch doch, dass sich die mittelfristige Aufstellung endlich ein bisschen verbessert, weil die Probleme des Unternehmens bekannt sind und die Zahlen nun niedrig genug sein könnten, um so stehen zu bleiben", wird Rasgon darüber hinaus von "MarketWatch" zitiert.

Stabile Roadmap

In Bezug auf den Zukunftsplan zeigt sich der Analyst vorsichtig optimistisch, so werde die Roadmap "nicht schlechter". Nach enormen Verzögerungen laufe Sapphire Rapids endlich an, erklärte er bezüglich Intels neuem Server und Prozessor. Dieser könnte im Bereich Künstliche Intelligenz zur Anwendung kommen, einem Thema das derzeit stark gehypt ist.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Intel Corp. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Intel Corp. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Intel Corp.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock.com