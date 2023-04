UBS-Aktie und CS-Aktie steigen: UBS-Chef warnt Credit Suisse-Mitarbeitern vor harten Zeiten - JPMorgan erhöht UBS-Kursziel

"Wie bei jedem Zusammenschluss dieser Größenordnung wird es bedeutende Vorteile geben", erklärte Ermotti in einer der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag vorliegenden internen Mitteilung an die CS -Angestellten. "Es wird aber auch zu Veränderungen und schwierigen Entscheidungen kommen." Experten rechnen damit, dass die Zusammenführung von UBS und Credit Suisse mit gegenwärtig über 120.000 Mitarbeitern angesichts von bedeutenden Überlappungen Tausende Stellen kosten könnte.

Die Schweizer Regierung hatte Mitte März eine Not-Übernahme der Credit Suisse durch die Rivalin UBS orchestriert, nachdem ein Bankensturm das 167-jährige Institut an den Rand der Zahlungsunfähigkeit gebracht hatte. Die UBS wollte sich zu einem möglichen Stellenabbau noch nicht in die Karten blicken lassen. Es sei noch zu früh, um über den Endzustand der neuen Organisation zu spekulieren, erklärte Ermotti. "Aber ich versichere Ihnen, dass wir alle Mitarbeiter der Credit Suisse und der UBS fair behandeln werden."

Ermotti mahnte die Mitarbeiter, sich nicht zu sehr von den Integrationsbemühungen ablenken lassen. "Es ist entscheidend, dass wir uns weiterhin auf die Unterstützung unserer Kunden und die Aufrechterhaltung der operativen Exzellenz konzentrieren", schrieb er. Verwaltungsratspräsident Colm Kelleher hatte am Vortag auf der Aktionärsversammlung prognostiziert, dass die Integration drei bis vier Jahre in Anspruch nehmen dürfte. Solche hochkomplexen Zusammenschlüssen absorbieren viel Aufmerksamkeit von Management und Mitarbeitern.

Ermotti erklärte in dem Memo weiter, dass der Zusammenschluss zum bisher erfolgreichsten Kapital der Schweizer Bankgeschichte werden könne. Der 62-jährige hatte das Steuer der UBS am Vortag vom niederländischen Retail-Banker Ralph Hamers übernommen. Dem gelernten Investmentbanker Ermotti traut Kelleher die Herkulesarbeit der Integration der Credit Suisse eher zu. Ermotti hatte die UBS während seiner neunjährigen Amtszeit tiefgreifend umgebaut, dabei das riskante Investmentbanking eingedampft und sich schon damals mit der Idee einer Großübernahme getragen.

JPMorgan hebt UBS-Kursziel an

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UBS anlässlich der Übernahme der Credit Suisse von 23 auf 27 Franken angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Diese umwälzende Transaktion werde die Schweizer Großbank zu einem "Powerhouse" im Bereich Vermögensmanagement machen, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte schraubte seine Prognosen für die Kernkapitalquote der Jahre 2023 und 2024 merklich nach oben.

Die CS-Aktie gewinnt im Schweizer Geschäft zeitweise 1,79 Prozent auf 0,8170 Franken. Die UBS-Aktie steigt an der SIX zwischenzeitlich um 2,16 Prozent auf 19,135 Franken.

Zürich (Reuters) /

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Credit Suisse (CS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Credit Suisse (CS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Credit Suisse (CS)

Bildquellen: Pincasso / Shutterstock.com, 360b / Shutterstock.com