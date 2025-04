JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 37 Franken belassen. Analyst Kian Abouhossein bezeichnete die Ausführung der Fusion mit der Credit Suisse als "best in class". In der Vermögensverwaltung gewinne die UBS Marktanteile, schrieb er am Mittwoch in einer ersten Reaktion auf die Quartalszahlen. Die Augen seien nun auf Regulierungsfragen gerichtet./ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2025 / 07:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2025 / 07:04 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

