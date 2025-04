DAX aktuell

Die Serie freundlicher Handelstage für den DAX setzt sich am Mittwoch nicht dauerhaft fort. Am Nachmittag schwindet die Zuversicht.

Der DAX ist mit einem Plus von 0,42 Prozent bei 22.520,49 Punkten in den Handel ein und legte damit den sechsten Tag in Folge zu. Auch im Handelsverlauf hielt sich der Leitindex in der Gewinnzone, bevor am Nachmittag die Stimmung dreht und die Vorzeichen wechseln.

Am 18. März hatte der deutsche Leitindex mit Blick auf die Bundestagsabstimmung zum Finanzpaket bei 23.476,01 Zählern noch einen neuen Höchststand erreicht. Den 6. März hatte der DAX bei 23.419,48 Einheiten - mit einem neuen Allzeithoch auf Schlusskursbasis - beendet.

Wer­bung Wer­bung

US-BIP belastet

Die Erholungsrally ließ den DAX am Mittwoch bereits zum Start über die Marke von 22.500 Punkten springen - die Gewinne sind am Nachmittag aber bereits wieder futsch. Schuld sind Daten zum US-BIP, die am Nachmittag bekannt wurden: Wie das Handelsministerium im Rahmen einer ersten Veröffentlichung mitteilte, sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal und auf das Jahr hochgerechnet um 0,3 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen mit einem Anstieg von 0,4 Prozent gerechnet. Im vierten Quartal 2024 war das US-BIP um 2,4 Prozent gewachsen.

Die tiefe Delle im Leitindex Anfang des Monats, die durch die US-Zollpolitik entstand, ist dennoch komplett ausgebügelt. Am letzten Tag im April steht sogar immer noch ein kleines Plus zu Buche. Seit Jahresbeginn hat sich ein Polster von etwas mehr als 12 Prozent angesammelt.

Erste DAX-Titel haben Krise hinter sich gelassen

Dennoch haben die ersten DAX-Werte haben inzwischen sogar neue Höchststände erreicht, wie beispielsweise Rheinmetall, Siemens Energy oder Hannover Rück und Munich Re.

Wer­bung Wer­bung

Erleichterung bei Autozöllen wirkt nach

Nachrichten aus den USA wirken am Mittwoch nach: Autobauer in den USA bekommen bei den Zöllen auf Bauteile Erleichterungen. Entsprechende Medienberichte bestätigte ein hochrangiger Vertreter des US-Handelsministeriums. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, hatte zuvor erklärt, Präsident Donald Trump werde im Laufe des Tages (Ortszeit) Dekrete zu Autozöllen unterzeichnen. Die Regierung reagierte damit auf Beschwerden der Branche.

Trump selbst sagte, es sei lediglich eine "kleine Hilfestellung" während einer "kurzen Übergangsphase". Die Erleichterungen hielten sich aber sehr in Grenzen, schob er nach. "Im Grunde zahlen sie 25 Prozent", betonte er mit Blick auf die Autohersteller.

Bilanzen im Blick/h2>

Auf der Agenda hierzulande stehen als Impulsgeber ansonsten vor allem zahlreiche Unternehmen mit ihren Quartalsberichten. Mit Zahlen stehen im DAX an diesem Tag DHLund Mercedes-Benz im Blick, Details zum unlängst vorgelegten vorläufigen Zahlenwerk kommen von Volkswagen. Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires