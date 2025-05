Ziele bestätigt

Der Chiphersteller Elmos hat Anfang 2025 einen überraschend starken Geschäftseinbruch erlebt.

Im ersten Quartal ging der Umsatz im Jahresvergleich um gut 7 Prozent auf knapp 127 Millionen Euro zurück, wie das im SDAX gelistete Unternehmen am Dienstag in Leverkusen mitteilte. Der operative Gewinn und der Überschuss brachen sogar um fast ein Viertel ein. Analysten hatten jeweils geringere Rückgänge erwartet. Vorstandschef Arne Schneider erklärte die Rückgänge mit einer gedämpften Marktentwicklung. Der Chipanbieter beliefert vor allem Autohersteller. An seinen Geschäftsprognosen für 2025 hält der Manager dennoch fest.

So soll der Umsatz in diesem Jahr wie geplant etwa 580 Millionen Euro erreichen - mit einer Spanne von jeweils 30 Millionen nach unten und oben. Davon sollen 20 bis 26 Prozent als operativer Gewinn (Ebit) übrig bleiben.

Im ersten Quartal verdiente Elmos Semiconductor vor Zinsen und Steuern (Ebit) 25,6 Millionen Euro und damit gut 24 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die entsprechende Marge sank von 24,7 auf 20,2 Prozent. Der Überschuss sackte um rund ein Viertel auf 18,5 Millionen Euro ab.

