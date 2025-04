Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Elmos von 100 auf 96 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Sorgen hinsichtlich der US-Zölle böten eine unwiderstehliche Kaufchance, schrieb Analyst Finn Kemper in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Denn Elmos sei direkt kaum betroffen, erwirtschafte nur rund drei Prozent seiner Umsätze in den USA./ag/gl

