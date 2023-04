Li Auto-Aktie: Tesla-Rivale Li Auto kann Auslieferungen im ersten Quartal drastisch steigern

• Li Auto steigert Auslieferungszahlen deutlich• Beachtlichen Marktanteil im SUV-Segment gesichert• Xpeng, NIO stehen hinten an, BYD und Tesla mit (noch) großem Vorsprung

Li Auto konnte im ersten Quartal 2022 deutlich mehr Fahrzeuge an Kunden ausliefern, als noch im Jahr zuvor. Wie aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervorgeht, wurden in den ersten drei Monaten 2023 52.584 Stromer ausgeliefert - 65,8 Prozent mehr als noch im Vorjahr. Dabei zogen die Auslieferungen insbesondere im Monat März kräftig an. Hier wurden insgesamt 20.823 Fahrzeuge ausgeliefert, was im Vorjahresvergleich eine Steigerung von 88,7 Prozent ausmacht und auch die Marke von 20.000 ausgelieferten E-Autos monatlich erneut knapp übersteigt. Insgesamt hat Li Auto damit nun bis zum Stichtag 309.918 Stromer unter die Leute gebracht.

Wichtiger Anteil des SUV-Marktes

Li Auto hat sich insbesondere auf dem chinesischen SUV-Markt als starke Konkurrenz für andere E-Autobauer wie Xpeng, NIO oder auch Platzhirsch Tesla erwiesen. So kommentierte Li Auto-CEO Xiang Li in der Pressemitteilung den Erfolg seines Unternehmens wie folgt: "Wir freuen uns auch sehr zu sehen, dass Li Auto einen Marktanteil von fast 20 Prozent auf dem SUV-Markt von 300.000 RMB bis 500.000 RMB in China erobert hat und zu einer Marke der Wahl unter den Premium-SUVs für Familien geworden ist, was unsere Produktstärken und die weitverbreitete Anerkennung unserer Kunden widerspiegelt."

Im ersten Quartal 2023 hat Li Auto dann auch mit der Auslieferung des Li L7 begonnen, den das Unternehmen im Februar als "Flaggschiff-Familien-SUV mit fünf Sitzen" lancierte. Im April sollen dann auch die Auslieferungen des Li L7 Air und Li L8 Air beginnen.

So hat die Konkurrenz abgeschnitten

Vergleicht man die Auslieferungszahlen Li Autos mit denen von den chinesischen Rivalen Xpeng und NIO, wird noch einmal mehr deutlich, wie stark sich das New Energy Vehicle-Unternehmen in kürzester Zeit entwickelt hat.

So hat Xpeng im März 2023 lediglich 7.002 Smart EVs ausgeliefert, im ersten Quartal schaffte es das Unternehmen auf 18.230 Stromer. Dabei konnte auch Xpeng mit dem Launch der neuen Sportlimousine P7i punkten, der nochmal neuen Schwung für den Autobauer brachte. Dennoch sind die Auslieferungszahlen für Q1 im Vergleich zum Vorjahr um etwa 47 Prozent eingebrochen.

NIO hat daneben im März 10.378 Auslieferungen verzeichnet. In den ersten drei Monaten 2023 belief sich die Zahl auf 31.041 Stromer. Dennoch liegt das chinesische EV-Unternehmen mit den Gesamtauslieferungszahlen von 320.597 Fahrzeugen etwas über denen von Li Auto.

Eine ganz andere Liga stellen unterdessen die beiden E-Autoriesen BYD und Tesla dar. So informierte BYD laut CNBC, im ersten Quartal 2023 264.647 batteriebetriebene Fahrzeuge verkauft zu haben, was im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von mehr als 80 Prozent bedeutet. Die Verkäufe von Hybridverkäufen hätten sich daneben im Anfangsquartal auf 283.270 verdoppelt.

Tesla gab unterdessen bekannt in den ersten drei Monaten 2023 insgesamt 422.875 Fahrzeuge ausgeliefert zu haben (+36,39 Prozent im Vorjahresvergleich), wobei sich der Model 3 und der Model Y als Kassenschlager mit Auslieferungen Höhe von 412.180 Stromern erwiesen hätten. Lediglich 10.695 Wagen der Typen Model X und Model Y machten den Rest aus.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BYD Co. Ltd. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD Co. Ltd. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BYD Co. Ltd.

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com, Andrei Tudoran / Shutterstock.com