Meta und Google haben angeblich nicht genug Arbeit für ihre Angestellten

Thomas Siebel: Meta und Google haben zu viel Personal eingestellt

Der US-Milliardär und Tech-Unternehmer Thomas Siebel sagte gegenüber Business Insider, dass Meta und Google so viel Personal eingestellt hätten, dass es nicht genug Arbeit für alle Mitarbeiter gebe. "Diese ganze Sache muss sich einfach klären", so Siebel. Es sei "seltsam", dass Google und Meta Mitarbeiter einstellten, obwohl sie eigentlich "keine Jobs für diese Leute hatten. Sie haben wirklich nichts getan, als sie von zu Hause aus gearbeitet haben", so der CEO von C3 AI.

Siebels Softwareunternehmen mit rund 1.000 Mitarbeitern verfolge hinsichtlich neuer Einstellungen eher einen vorsichtigen Ansatz. Er erklärte, C3 AI unterziehe die Bewerber einem hart umkämpften Vorstellungsgespräch und filtere potenzielle Mitarbeiter danach aus, ob sie zur harten Unternehmenskultur passen würden. Von etwa 4.000 Bewerbern im letzten Jahr habe das Unternehmen nur 300 Mitarbeiter eingestellt, so Siebel. "Ich behaupte nicht, dass wir in unserer Arbeitsmoral in irgendeiner Weise überlegen sind, aber es gibt Leute, die gerne in Teams zusammenarbeiten, ein Buch in der Hand haben und gerne an wirklich schwierigen Problemen arbeiten. So sind wir, und wenn Sie diese Art von Mensch sind, werden Sie sich bei C3 wohlfühlen", fügte er hinzu. "Wenn Sie von zu Hause aus arbeiten wollen, also vier Tage im Schlafanzug, dann arbeiten Sie für Facebook."

Eine ehemalige Meta-Mitarbeiterin erklärte via TikTok, dass sie in ein Team gesteckt wurde, das nicht funktionierte, bevor sie Anfang dieses Jahres wieder entlassen wurde. "Man musste darum kämpfen, Arbeit zu finden. Es war ein sehr seltsames Umfeld und es schien so, als ob Meta uns einstellte, damit andere Unternehmen uns nicht haben konnten, und dann haben sie uns einfach gehortet wie Pokémon-Karten."

Angestellte von der Konkurrenz fernhalten?

Eine ähnliche Ansicht vertritt laut Business Insider auch der Tech-Veteran und Geschäftsführer von OpenStore, Keith Rabois. In einer Rede für eine Veranstaltung der Bank Evercore sagte Rabois, dass die großen Tech-Firmen für die Überbesetzungen der Stellen verantwortlich seien und der derzeitige massive Stellenabbau in der Branche zur Kostendämpfung überfällig gewesen sei. "All diese Leute waren überflüssig, das stimmt schon seit Langem, die Eitelkeitsmetrik bei der Einstellung von Mitarbeitern war in gewisser Weise ein falscher Gott," so Rabois. Seiner Schätzung nach seien Tausende Mitarbeiter bei Meta und Google angestellt, die gar nichts tun würden. Google habe seiner Meinung nach absichtlich zu viele Ingenieure und technische Talente eingestellt, um sie davon abzuhalten, zu anderen Unternehmen zu wechseln. Eine Strategie, die er als "ziemlich schlüssig" bezeichnete. Ein Lob sprach Rabois wiederum für Twitter-CEO Elon Musk aus, der einen Monat nach seinem Amtsantritt im Oktober schätzungsweise die Hälfte der Belegschaft des Social-Media-Unternehmens entlassen hatte. "Die Leute beobachten Elon und Twitter, und er geht eindeutig mit gutem Beispiel voran - vielleicht ist es ein extremes Beispiel."

Tech-Unternehmen streichen Tausende Stellen

Zu Beginn der Pandemie stellten Unternehmen wie Meta und Google noch massenhaft neues Personal ein. Mittlerweile kommt es in der Tech-Branche vermehrt zu Stellenstreichungen. Schon im Jahr 2022 haben mehr als 1.000 Unternehmen mehr als 160.000 Mitarbeiter entlassen. Zahlen der Website Layoffs.fyi zufolge, die Entlassungen verfolgt, beläuft sich die Anzahl an Entlassungen in diesem Jahr bereits auf 100.000. Und obwohl die Zahl der Mitarbeiter bereits reduziert wurde, werden einige Unternehmen vermutlich weitere Einschnitte vornehmen. Berichten zufolge plant das Unternehmen Meta beispielsweise weitere Entlassungen von Tausenden Mitarbeitern. Im November 2022 hatte Meta die erste Entlassungswelle seiner Geschichte angekündigt, von der insgesamt 11.000 Mitarbeiter und damit 13 Prozent der Vollzeitbeschäftigten betroffen waren.

