Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX zeigt sich rund eine Stunde vor Handelsstart mit einem kleinen Plus von 0,23 Prozent bei 15.550,50 Punkten.

2. Japans Börse feiertagsbeding geschlossen - Chinas Märkte mit Verlusten

Auf dem chinesischen Festland büßt der Shanghai Composite aktuell 0,68 Prozent ein auf 3.550,37 Stellen. Der Hang Seng in Hongkong gibt derweil ebenfalls um 1,13 Prozent ab auf 27.410,37 Zähler.

3. BVB-Aktie: Transfer von Malen zum BVB offenbar vor Abschluss

Der Transfer von Donyell Malen von der PSV Eindhoven zum Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund steht offenbar kurz vor dem Abschluss. Zur Nachricht

4. Intel schlägt Erwartungen - Umsatz bleibt rückläufig

Der Chiphersteller Intel hat die Erwartungen für das zweite Quartal klar übertroffen. Zur Nachricht

5. Erwartungen übertroffen: Snap verringert Verlust

Das Kameraunternehmen Snap hat am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das zweite Geschäftsquartal veröffentlicht. Zur Nachricht

6. Twitter mit kräftigem Umsatzplus und schwarzen Zahlen

Der Kurznachrichtendienst Twitter hat seine Bücher geöffnet und über die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Quartal berichtet. Zur Nachricht

7. Shop Apotheke mit Umsatzwarnung

Der Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke blickt pessimistischer auf das Gesamtjahr. Zur Nachricht

8. BMW-Aktie: BMW stoppt wegen Chipmangel die Produktion in Leipzig

Der Chipmangel hat den Autobauer BMW in Leipzig ausgebremst. Zur Nachricht

9. Ölpreise etwas leichter

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel leicht gefallen. Auf Wochensicht tendieren die Preise jedoch stabil. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 73,57 US-Dollar. Das waren 22 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 19 Cent auf 71,72 Dollar.

10. Euro stabil

Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel kaum verändert. Am Morgen kostete der Euro 1,1770 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1775 Dollar festgesetzt.

