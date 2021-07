Chinas Märkte im Minus -- Shop Apotheke mit Umsatzwarnung -- Snap verringert Verlust -- Twitter mit schwarzen Zahlen -- Intel schlägt Erwartungen

Die Anleger in Deutschland zeigten sich auch am Donnerstag optimistisch.

Am Donnerstag standen die Zeichen in Europa erneut auf Grün.

Den US-Börsen fehlten am Donnerstag nennenswerte Impulse.

Der Dow Jones schloss bei 34.823,35 Punkten um nur 0,07 Prozent höher. Bereits zum Start hatte er sich unverändert gezeigt: Er war bei 34.799,68 Punkten nahezu genau auf Niveau seines Schlusskurses vom Vortag in die Sitzung gegangen. Der NASDAQ Composite konnte derweil den Handel mit einem Gewinn von 0,36 Prozent bei 14.684,60 Punkten beenden. Zum Start stand er 0,14 Prozent höher bei 14.652,72 Zählern.

Nach einem kräftigen Beben am Montag hatten sich die Indizes am Dienstag und Mittwoch gut erholt. Die Corona-Sorgen am Wochenanfang wurden von der Berichtssaison und den größtenteils positiven Aussichten der Unternehmen überschattet. Die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten am Donnerstag fielen jedoch etwas schlechter aus als erwartet, was die Stimmung an den Märkten im Vergleich zu den letzten Tagen etwas eintrübte.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken