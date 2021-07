Neuzugänge im 100-Milliarden-Dollar-Club

Steve Ballmer schafft es in den 100-Milliarden-Dollar-Club• Larry Ellison rutscht unter die 100-Milliarden-Grenze• Wohlhabende zahlen in den USA immer noch zu wenig SteuernDer wohl exklusivste Club der Welt ist der 100-Milliarden-Dollar-Club. Mitglieder sind zum Beispiel Facebook -Gründer Mark Zuckerberg Amazon -Gründer Jeff Bezos oder Tesla -CEO Elon Musk . Trotz der Corona-Krise, die vielen Menschen finanzielle Probleme bereitet hat, gibt es laut dem "Bloomberg Billionaires Index" (Stand: 19.07.2021) so einige Milliardäre, die bald auch in den Vermögens-Olymp aufsteigen könnten.

Steve Ballmer mit einem Vermögen über 100 Milliarden US-Dollar

So schafft es der Ex-CEO von Microsoft Steve Ballmer in den 100-Milliarden-Dollar-Club und konnte in diesem Jahr sein Vermögen um 20,1 Milliarden auf insgesamt 101 Milliarden US-Dollar steigern. Damit ist er das neunte Mitglied im Club der Superreichen. Der Gründer des US-Softwarekonzerns Oracle, Larry Ellison ist mit einem aktuellen Vermögen von 99,8 Milliarden US-Dollar wieder aus dem 100-Milliarden-Dollar-Club ausgeschieden und belegt momentan den zehnten Platz im Ranking der reichsten Menschen der Welt. Der Grund für die kurzfristigen Änderungen der Vermögenswerte der Superreichen könne nach Berichten des Wirtschaftsmagazins "Finanzblatt" in den Aktienschwankungen liegen. Laut des Wirtschaftsmagazins "Business Insider" gönnt sich Ellison auch gerne viel Luxus. So fährt der Milliardär mit Vorliebe Yacht-Rennen und ist Besitzer einer ganzen Hawaii-Insel.

Die Milliardärs-Elite besteht zum größten Teil aus US-amerikanischen Tech-Unternehmern. Eine Ausnahme ist der französische Luxusgüter-Mogul Bernard Arnault. Mit seinem Unternehmen LVMH betreibt er Marken wie Moët & Chandon, Louis Vuitton oder Dior, was ihm ein Vermögen von 167 Milliarden US-Dollar einbrachte. Eine Club-Anwärterin ist zudem die L'Oréal-Erbin Françoise Bettencourt-Meyers. Mit einem Nettovermögen von 87,8 Milliarden US-Dollar ist sie nicht nur die reichste Frau der Welt, sondern auch die elft-Platzierte des "Bloomberg Billionaires Index".

Einkommenssteuersatz bei vielen Milliardären zu gering

Mit den stetigen Veränderungen im 100-Milliarden-Dollar-Club rücken auch die Steuerthematiken wieder in den Vordergrund. So berichtete die Non-Profit-Organisation "ProPublica", dass Top-Milliardäre wie Jeff Bezos oder Elon Musk in einigen Jahren wenig bis gar keine Einkommenssteuer gezahlt haben. Dies führte wiederum zu Aufrufen, das Steuergesetzbuch in den USA zu überprüfen. Auch wenn US-Präsident Joe Biden auf ein Steueränderungspaket drängt, das Wohlhabende mehr in die Verantwortung rückt, nutzen viele Milliardäre noch immer Steuerschlupflöcher. Milliardäre können zum Beispiel mit dem Besitz von Sportteams ihre Steuerpflicht senken. So musste Steve Ballmer, der Besitzer der Basketball-Mannschaft Los Angeles Clippers, bei einem Verdienst von 686 Millionen US-Dollar im Jahr 2018 nur 78 Millionen US-Dollar an Steuern zahlen. Dies ist ein Bundeseinkommenssteuersatz von 12 Prozent, der viel niedriger ist als das eines Angestellten des Vereins.

Tim Adler / Redaktion finanzen.net

