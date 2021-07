DAX-Statistik: Das waren die besten Monate des DAX

• März als durchschnittlich bester Monat des DAX• Zwei Monate der letzten 20 Jahre sind unter den Top vier Monaten• November 2020 auf Platz sieben

Die Zusammensetzung des DAX

Der deutsche Aktienindex DAX misst die Wertentwicklung der 30 größten Unternehmen Deutschlands, darunter unter anderem adidas, SAP und Daimler. Eingeführt wurde der DAX im Jahr 1988. Die Wertentwicklung der 30 Unternehmen wird jedoch schon seit dem DAX-Vorgänger "Hardy-Index" gemessen. Ins Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit gerät der DAX acht Jahre nach Einführung, im Jahr 1996, beim Börsenstart der Deutschen Telekom, die durch eine große Werbeaktion an Aufmerksamkeit gewinnen konnte. Von den heutigen 30 DAX-Unternehmen waren ganze 15 schon seit Beginn des deutschen Aktienindexes dabei. Laut Statista ist der März, der Performance nach, in der Regel der beste Monat des DAX. Durchschnittlich verbucht der deutsche Aktienindex, so Statista, im März seit 1959 eine Wertsteigerung von 1,52 Prozent.

Die besten Monate des DAX

Auf Platz vier der besten Monate des DAX schafft es der April 2009. Insgesamt war das Jahr 2009 ein unruhiges Jahr für den deutschen Aktienindex. In den ersten zwei Monaten des Jahres fiel der DAX um 22 Prozent und hatte damit einen Wert von 3.600 Punkten. Davon ließen sich die Investoren jedoch nicht entmutigen, sondern tippten auf die Besserung des Marktes. Im April schließlich erhöhte sich der DAX um 16,76 Prozent.

Auf Platz drei der besten Monate landet der Juli 1997 mit einer Performance von 17,25 Prozent. Zuvor konnte der Börsenstart der Telekom im November 1996 das Interesse vieler, bis dato, Nicht-Aktionäre gewinnen. Durch den Erfolg der Telekom-Aktie bestärkt, investierten die Kapitalanleger in weitere Aktien, sodass der DAX im Januar 1997 zum ersten Mal die 3.000er-Marke überschreiten konnte. Durch die wachsende Aufmerksamkeit der Bevölkerung für den Aktienmarkt konnte dann am 10. März ein neuer Markt für junge und vielversprechende Unternehmen gegründet werden. Aufgrund der vielen Gewinne, die sowohl Unternehmen als auch Anleger in diesen Monaten verzeichnen konnten, stieg das Interesse an Wertpapieren weiter. Am 8. Juli erreichte der DAX schließlich die 4.000er-Marke und verzeichnete am 30. Juli sogar einen neuen Höchststand von 4.458 Punkten.

Platz zwei der besten DAX-Monate ist der Dezember 1999 mit einer Performance von 18,01 Prozent. Obwohl das Interesse an Wertpapieren Anfang der 90er eher gering ausfiel, spielte auch bei dieser Platzierung der Börsenstart der Telekom eine Rolle. So bewegte die Telekom-Aktie Ende der 90er viele zum (Wieder-)Einstieg in den Aktienmarkt. Trotzdem galt der Markt noch als unsicher. Nachdem jedoch im Jahr 1998 die Asien- und die Russlandkrise überstanden waren, gewann der Markt immer mehr an Sicherheit. Im Dezember 1999, 14 Monate nach der Russlandkrise, erlangte der DAX schließlich einen neuen Rekordstand von 6.958 Zählern.

Der erste Platz der besten Monate des DAX geht an den April 2003 mit einer Performance von 21,38 Prozent. Zuvor fiel der DAX im März 2003, kurz vor Start der ersten Kampfhandlungen im Irakkrieg, auf 2.203 Punkte. Aus späterer Perspektive zeigte sich der Einbruch im März jedoch als bester Zeitpunkt, um in den Markt einzusteigen. Im Aktienmarkt keimte eine Langzeithausse auf und schon im April verzeichnete der DAX wieder einen Wert von 2.942 Punkten.

November 2020

Knapp in den Top Ten-Monaten des DAX ist der November 2020, mit einer Performance von 15,01 Prozent, auf Platz neun vertreten. Noch im März 2020 rutschte der DAX während der Corona-Krise auf 8.255 Punkte ab. Jedoch hob sich dann die Stimmung am Aktienmarkt - unter anderem wegen der Impfstoff-Meldung des US-amerikanischen Pharmakonzerns Moderna. Im November schaffte es der DAX dann auf einen Wert von 13.291 Punkten und den größten Monatsgewinn seit zwölf Jahren.

