Wilde Gerüchte auf Twitter: Hat Apple in großem Stil Bitcoin gekauft?

Bereits kurz nachdem öffentlich wurde, dass Tesla für 1,5 Milliarden US-Dollar Bitcoin gekauft hat, empfahlen Analysten von RBC Capital Marktes dem iPhone-Hersteller Apple, Teslas Beispiel zu folgen und ebenfalls mit einem Investment am Kryptomarkt einzusteigen. Apple solle die Wallet-App für den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen öffnen und am besten selbst noch Bitcoin im Wert von einer Milliarde US-Dollar kaufen, um den Einstieg zu beschleunigen, so die Experten. Apple tat daraufhin - nichts.

Zu Beginn der vergangenen Woche wurden jedoch Gerüchte auf Twitter laut, Apple habe schon längst in Bitcoin investiert - und zwar mehr als die von RBC empfohlene Summe - und werde das Investment in Kürze bekanntgeben. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 72% der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. - Unter anderem twitterte Joshuwa Roomsburg, CEO des Kryptonewsportals "ChainLeak" und nach eigenen Angaben "Top 10 Blockchain Influencer", dass Apple noch am 12. Juli ein Bitcoin-Investment in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar verkünden würde.

Rumor has it, #Apple will make an announcement today that they have purchased $2.5B in #Bitcoin



If that happens, I'll buy the latest #iPhone TODAY! I won't use it, I'll just keep it as a souvenir for when #BTC started it's climb to $100k. ⏳ Imagine what alts will do! pic.twitter.com/YyNWSUzz7V - Joshuwa Roomsburg (@JoshRoomsburg) July 12, 2021

Gerüchte bleiben unbestätigt - Bitcoin-Kurs ohne Reaktion

Auf eine entsprechende Mitteilung von Apple warten Bitcoin-Fans bis heute - und das dürfte wohl auch so bleiben. Denn auf Twitter ließen andere Nutzer, die das Gerücht als unwahr bezeichneten, nicht lange auf sich warten. Bereits am 11. Juli schrieb Ran Neuner, der CEO des Vermögensverwalters OnChain Capital, der sich auf Blockchain- und Krypto-Investments spezialisiert hat, dass Apple am genannten Tag kein entsprechendes Investment verkünden werde:

Apple is not announcing $2,5bn Bitcoin purchase tomorrow. - Ran Neuner (@cryptomanran) July 11, 2021

Ein anderer Twitter-Nutzer erklärte auch genau, warum ein Bitcoin-Investment seiner Meinung nach für Apple nicht infrage kommt. So würde Apple "keine kontroversen Dinge tun", da das Unternehmen "sehr markenbewusst" sei und ein entsprechender Schritt "zu rebellisch" wäre. Denn der Bitcoin passe momentan einfach nicht zum Markenethos von Apple.

Apple dont do anything controversial. They’re very brand conscious. Bitcoin does not at this juncture fit with its brand ethos. I would love nothing more, but its too rebellious a move for them and too many opportunities for people to use it against them - Alexander Ross (@AlexTheKid_84) July 12, 2021

Nach nur rund 40 Minuten und mehreren Bitten anderer Twitter-Nutzer, seine Quelle zu nennen, ruderte auch ChainLeak-CEO Joshuwa Roomsburg wieder zurück. Das Ganze sei nur ein Scherz gewesen, kommentierte er.

It's a joke people relax. 😂😂😂



You think I'd ever buy an #iPhone? - Joshuwa Roomsburg (@JoshRoomsburg) July 12, 2021

Die meisten Krypto-Anleger haben sich das offenbar bereits gedacht, denn der Bitcoin-Kurs zeigte keinerlei Reaktion auf die Gerüchte. Denkbar wäre allerdings, dass die Gerüchte gezielt gestreut wurden, um den Preis der größten Digitalwährung zu pushen - immerhin stieg dieser unmittelbar nach dem Tesla-Investment um rund 15 Prozent. Doch dieser Plan schlug fehl.

Apple jüngst mit Interesse für Kryptobereich

Vor allem mit einer Stellenausschreibung könnte Apple jedoch ein klein wenig dazu beigetragen haben, dass die Hoffnungen der Krypto-Community jüngst wieder aufgelebt sind und entsprechende Gerüchte in die Welt gesetzt wurden. Denn wie "Der Aktionär" berichtet, suchte der Konzern aus Cupertino im Mai per Stellenanzeige einen "Business Development Manager", der über mehrjährige Berufserfahrung im Bereich alternative Zahlungen verfügen sollte. Dabei wurden in der Anzeige auch explizit Kryptowährungen genannt. Der neue Business Development Manager solle laut "Der Aktionär" im Rahmen seines Jobs beim iPhone-Hersteller dann vor allem Partnerschaften mit alternativen Payment-Partnern abschließen und neue Funktionen unter anderem bei Apple Pay und dem Wallet vorantreiben.

Auch Äußerungen von Apple-Mitgründer Steve Wozniak, der immer noch ein Angestellter des iPhone-Konzerns ist, auf der Tech-Konferenz Talent Land Jalisco 2021 dürften Krypto-Fans hellhörig gemacht haben. Denn Wozniak bezeichnete den Bitcoin dort Anfang Juli laut "Independent" als "mathematisches Wunder" und digitales Äquivalent zu Gold. "Ich investiere nicht in Bitcoin", sagte er dabei allerdings auch. Jedoch glaube er für die Zukunft fest daran.

