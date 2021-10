Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX gibt rund eine Stunde vor Handelseröffnung minimale 0,17 Prozent auf 15.225,50 Punkte ab.

2. Börsen in Fernost tendieren mehrheitlich freundlich

In Japan geht es für den Leitindex Nikkei um 1,55 Prozent nach oben auf 28.106,10 Punkte.

An der Börse in Shanghai wird nach der Feiertagspause, auch "Goldene Woche" genannt, am heutigen Freitag das erste Mal wieder gehandelt. Der Shanghai Composite steigt um 0,54 Prozent auf 3.587,28 Zähler. In Hongkong legt der Hang Seng um marginale 0,07 Prozent zu auf 24.718,23 Einheiten.

3. Hellman & Friedman zieht mit EQT-Gebot für zooplus gleich

Der Übernahmekampf um den Tierbedarfshändler zooplus ist noch nicht zu Ende. Zur Nachricht

4. Trotz Vorwürfen: Vonovia vor Einstieg bei ADLER Group

Der Immobilienriese Vonovia steht vor dem Einstieg beim in schweres Fahrwasser geratenen Branchenkollegen ADLER Group. Zur Nachricht

5. Chipmangel: VW-Tochter Skoda muss Produktion bis Jahresende drosseln

Die Volkswagen-Tochter Skoda muss die Produktion in ihren tschechischen Werken vom 18. Oktober an bis zum Jahresende deutlich reduzieren oder sogar ganz stoppen. Zur Nachricht

6. Stellantis prüft Ausgliederung der Opelwerke Rüsselsheim und Eisenach

Der Autobauer Stellantis erwägt, seiner deutschen Tochter Opel die Verantwortung über die Werke in Eisenach und Rüsselsheim zu entziehen. Zur Nachricht

7. Tesla-Zentrale zieht nach Texas um

Tesla verlegt den Firmensitz offiziell aus dem Silicon Valley nach Texas. Zur Nachricht

8. Continental-Spitze: Digitalisierungsängste abbauen - Mobilität bleibt Kern

Den tiefgreifenden Umbau in Richtung Software und Elektronik bei Continental will die Konzernführung auch als Ansporn verstanden wissen, Berührungsängste gegenüber digitalen Arbeitsformen zu mildern. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen in Richtung Mehrjahreshochs

Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel spürbar zugelegt. Bis zu den in dieser Woche markierten mehrjährigen Höchstständen ist es nicht mehr weit. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 82,95 US-Dollar. Das war genau ein Dollar mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,10 Dollar auf 79,40 Dollar.

10. Euro bei 15-monatigem Tiefstand

Der Euro hat sich am Freitag knapp über seinem zur Wochenmitte markierten 15-Monatstief gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1550 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Bildquellen: Victor Moussa / Shutterstock.com