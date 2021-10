DAX vor ruhigem Start -- Märkte in Asien freundlich -- Chipmangel: VW-Tochter Skoda muss Produktion bis Jahresende drosseln -- Hellman & Friedman zieht mit EQT-Gebot für zooplus gleich

Vor dem US-Arbeitsmarktbericht dürften sich Anleger am Freitag zunächst etwas zurückhalten. Nach turbulenten Tagen mit einem zeitweisen Rückschlag an das Mai-Tief schaffte es der deutsche Leitindex auf Wochensicht zuletzt doch noch auf ein kleines Plus.

In den Fokus rückt am heutigen Handelstag die Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts.

Anleger an den europäischen Aktienmärkten dürften am Freitag zunächst in Deckung bleiben.

Der US-Leitindex Dow Jones baute seine Anfangsgewinne im Handelsverlauf aus und verabschiedete sich 0,98 Prozent fester bei 34.754,15 Indexpunkten. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite legte im Donnerstagshandel zu und ging mit einem Plus von 1,05 Prozent bei 14.654,02 Indexpunkten in den Feierabend.

Am Freitag bewegen sich die asiatischen Indizes mehrheitlich auf grünem Terrain.

In Japan geht es für den Leitindex Nikkei um 1,55 Prozent nach oben auf 28.106,10 Punkte.

An der Börse in Shanghai wird nach der Feiertagspause, auch "Goldene Woche" genannt, am heutigen Freitag das erste Mal wieder gehandelt. Der Shanghai Composite steigt um 0,54 Prozent auf 3.587,28 Zähler. In Hongkong legt der Hang Seng um marginale 0,07 Prozent zu auf 24.718,23 Einheiten.

Nachdem bereits am Vortag Hoffnung an den Märkten in Fernost aufkeimte, wagen sich Anleger auch am Freitag wieder etwas aus ihrer Deckung.

