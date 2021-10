General Motors will Umsatz bis 2030 mehr als verdoppeln - GM-Aktie leichter

GO

Heute im Fokus

US-Börsen uneins -- DAX schließt unter 15.000 Punkten -- Bayer meldet Erfolg in Glyphosat-Prozess -- TUI will mit Kapitalerhöhung Schulden abbauen -- Bitcoin, Telekom, Daimler, Nordex im Fokus

Polestar will E-Autos auch in Europa produzieren. BMW beteiligt sich an US-Lithium-Spezialist. Lufthansa erlöst bei Kapitalerhöhung 2,12 Milliarden Euro. TeamViewer senkt Prognose nach schwachem Quartal. Schweden setzt Einsatz von Moderna-Impfstoff bei Jüngeren aus. thyssenkrupp ebnet Weg zu CO2-reduziertem Stahl. Airbus macht bei Milliardenauftrag von AirAsia Zugeständnisse. Tesco verkauft mehr gefrorene Truthähne.