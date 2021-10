10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen

Der DAX bewegt sich vor dem Ertönen der Startglocke am Donnerstag in der Gewinnzone.

2. Börsen in Fernost auf Erholungskurs

In Japan klettert der Leitindex Nikkei um 0,46 Prozent auf 27.656,84 Punkte. Die Börse in Shanghai bleibt nach wie vor wegen der Nationalfeiertage geschlossen. In Shanghai dauert die Feiertagspause, auch "Goldene Woche" genannt, bis einschließlich diesen Donnerstag an. Zuletzt war auf dem chinesischen Festland der Shanghai Composite am vergangenen Donnerstag um 0,90 Prozent auf 3.568,17 Zähler gestiegen. In Hongkong geht es für den Hang Seng heute um 2,41 Prozent nach oben auf 24.543,19 Einheiten. (7.12 Uhr MESZ)

3. Daimler-Aktie: Neue Gesamtbetriebsräte bei Daimler und Daimler Truck im Dezember - Fertigung von E-Lkw startet

Im Zuge der Aufspaltung des Daimler-Konzerns in eine Auto- und eine Lkw-Sparte werden sich nach Zeitungsberichten voraussichtlich Mitte Dezember zwei neue Gesamtbetriebsräte bilden. Zur Nachricht

4. Varta will Batterien für Elektroautos produzieren

Der Batteriehersteller Varta will in den Bau von großen Lithium-Ionen-Zellen des Typs "V4Drive" für Elektroautos einsteigen. Zur Nachricht

5. Tesla-Aktie: Ministerpräsident Woidke sieht Tesla als Magnet für Investitionen

Die erste europäische Tesla-Autofabrik bei Berlin ist aus Sicht des brandenburgischen Ministerpräsidenten Dietmar Woidke ein Zugpferd für weitere Investitionen. Zur Nachricht

6. BVB-Youngster Moukoko fällt verletzt für U21-Länderspiele aus

Der neue deutsche U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo muss bei seinem Debüt auf Torjäger Youssoufa Moukoko verzichten. Zur Nachricht

7. Konkurrenz zu Siemens Energy & Co.: Wasserstoff-Firma Sunfire plant neues Werk

Die Dresdner Hightech-Firma Sunfire will mit zusätzlichen Investitionen im boomenden Wasserstoff-Markt vorn mitmischen. Zur Nachricht

8. Vonovia hält nun über 60 Prozent an Deutsche Wohnen - Annahmefrist verlängert

Der Immobilienkonzern Vonovia baut seine Beteiligung am Konkurrenten Deutsche Wohnen weiter aus. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre Verluste vom Vortag ausgeweitet. Ausschlaggebend waren Äußerungen von Russlands Präsident Wladimir Putin und Lagerdaten aus den USA. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 80,78 US-Dollar. Das waren 30 Cent weniger als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 65 Cent auf 76,78 Dollar.

10. Euro knapp über 15-Monatstief

Der Euro ist am Donnerstag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1555 US-Dollar. Sie lag damit knapp über ihrem am Vortag markierten 15-monatigen Tiefstand bei 1,1529 Dollar.

Bildquellen: cosma / Shutterstock.com