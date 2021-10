Daimler-Aktie: Neue Gesamtbetriebsräte bei Daimler und Daimler Truck im Dezember - Fertigung von E-Lkw startet

Designierter Vorsitzender des Arbeitnehmergremiums für die bald selbstständige Daimler Truck AG sei der bisherige Daimler -Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht, wie die "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" (Donnerstag) berichten.

Ergun Lümali, bisher Betriebsratschef bei Mercedes-Benz in Sindelfingen, solle Gesamtbetriebsratschef für die Pkw- und Vansparte werden. Die Informationen wurden der dpa auf Anfrage aus dem Gesamtbetriebsrat bestätigt. Im Zuge des Konzernumbaus soll die bisherige Daimler AG Anfang kommenden Jahres in Mercedes-Benz Group AG umfirmiert werden.

Ende vergangener Woche hatten die Aktionäre von Daimler grünes Licht gegeben für die Abspaltung von Daimler Truck. Der Lkw- und Bushersteller soll bis Weihnachten an die Börse gebracht werden. Er sieht sich als Weltmarktführer für Nutzfahrzeuge und beschäftigt über 100 000 Menschen.

"Die Solidarität unter den Standorten wird unter der Spaltung nicht leiden", sagte Lümali den Zeitungen. Es werde eine Abstimmung untereinander geben. "Wir werden alles dafür tun, die gemeinsame Daimler-Kultur zu erhalten." Die Chipkrise löse auch Befürchtungen und Unmut in der Belegschaft aus. "Da müssen die Arbeitnehmervertreter ständig informieren, wo wir stehen, auch um die Ruhe im Team zu bewahren." Er wünsche sich vom Management eine klarere Information über die Umstände und anstehende Schritte. Der Mangel von Mikrochips und anderen elektronischen Bauteilen bringt die Produktion bei vielen Autoherstellern durcheinander.

Daimler startet Serienfertigung von E-Lkw

Erst vor einer knappen Woche billigten Aktionäre die Abspaltung der Nutzfahrzeugsparte. Nun lässt Daimler Truck einen E-Lkw vom Band laufen - er steht für einen Neuanfang bei Antrieben. Der Nutzfahrzeughersteller will am Donnerstag (14.00 Uhr) in Wörth die Fertigung seines ersten elektrischen Serien-Lkw aufnehmen. Der eActros hat eine Reichweite bis zu 400 Kilometern, wie Daimler mitteilte. Beim Übergang vom Verbrennermotor zu neuen Antrieben setzt der Hersteller auf Batterie und Brennstoffzelle. In Wörth werden seit Jahrzehnten Mercedes-Benz-Lkw produziert, es arbeiten dort rund 10 000 Menschen.

