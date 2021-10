BNP Paribas erwägt wohl höhere Ausschüttungsquote - BNP-Aktie freundlich

So soll die Quote im kommenden Jahr bei 60 Prozent des Jahresgewinns und damit zehn Prozentpunkte höher als derzeit liegen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Allerdings könnte BNP Paribas die Quote sogar noch weiter nach oben heben, zitierte Bloomberg eine weiterePerson. Eine Entscheidung sei noch nicht getroffen. Die Aktien der BNP Paribas reagierten nur kurz positiv auf die Nachricht. Zuletzt bewegten sie sich mit plus 1,3 Prozent wieder in etwa auf ihrem vorherigen Niveau.

In ganz Europa wollen viele Banken wieder mehr an ihre Aktionäre ausschütten. Hintergrund sind die zum 30. September aufgehobenen Restriktionen der Europäischen Zentralbank (EZB) bezüglich Dividendenzahlungen von Banken. Die EZB hatte im März 2020 mit Blick auf die einsetzende Corona-Krise allen Instituten unter ihrer Aufsicht eine Aussetzung der für 2019 erwogenen Dividendenzahlungen dringend nahegelegt. Damit sollten sie Kreditvergaben in der Corona-Krise weiter gewährleisten und Puffer für eine mögliche Finanzkrise haben.

Im Dezember vergangenen Jahres hatte sie angesichts der anhaltend hohen gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten äußerste Zurückhaltung und zunächst eine Begrenzung der Dividende für das Geschäftsjahr 2020 empfohlen. Im Juli hatten die Währungshüter angesichts einer entspannteren Covid-19-Lage diese Empfehlung mit Wirkung zum 30. September aufgehoben.

BNP-Aktien verteuern sich in Paris zeitweise um 1,46 Prozent auf 57,0 Euro.

/ngu/zb/mis

PARIS (dpa-AFX)

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com