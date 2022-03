Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte am Freitag nach einem Angriff auf ein ukrainisches Atomkraftwerk durch russische Truppen deutlich unter Druck geraten. Vorbörslich wird das Börsenbarometer 1,8 Prozent tiefer bei 13.452 Punkten erwartet.

2. Börsen in Fernost kräftig unter Druck

Die asiatischen Aktienmärkte geben zum Wochenausklang klar nach. In Tokio verlor der japanische Leitindex Nikkei bis zur Schlussglocke 2,23 Prozent auf 25.985,47 Punkte. Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 1,18 Prozent schwächer bei 3.440 Zählern. Der Hang Seng in Hongkong sackt derweil um 2,61 Prozent auf 21.880 Stellen ab.

3. Alarmstimmung nach Brand nahe ukrainischem Atomkraftwerk

Ein Feuer auf dem Gelände des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja hat in der Nacht zum Freitag für Alarmstimmung gesorgt. Der britische Premier Boris Johnson spricht von einer direkten Gefährdung der Sicherheit ganz Europas und will eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates erreichen. Zur Nachricht

4. Genehmigung für Tesla-Fabrik in Grünheide wird erwartet

Rund acht Monate nach dem ursprünglich geplanten Produktionsstart der Elektroautofabrik von Tesla in Grünheide bei Berlin wird die Genehmigung des Landes Brandenburg erwartet. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), Umweltminister Axel Vogel (Grüne) und Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) wollen darüber am Freitag (15.30 Uhr) in Potsdam informieren. Zur Nachricht

5. Aktien von Daimler Truck und Hannover Rück steigen wie erwartet in DAX auf

Der Indexbetreiber der deutschen Börse, Qontigo, hat am Donnerstagabend basierend auf den Ranglisten per Ende Februar diverse Änderungen der Indexzusammensetzungen am deutschen Aktienmarkt mitgeteilt. Die Aktien des Lkw-Herstellers Daimler Truck und des Versicherers Hannover Rück werden mit Wirkung zum 21. März in den Leitindex DAX der 40 größten deutschen Unternehmen aufgenommen. Zur Nachricht

6. S&P stuft Russlands Bonität weiter ab

Die US-Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat Russlands Kreditwürdigkeit aufgrund neuer westlicher Sanktionen wegen des Krieges gegen die Ukraine weiter abgestuft. Die Bonitätsnote sei angesichts gestiegener Ausfallrisiken der Anleihen von "BB+" auf "CCC-" gesenkt worden, teilte S&P am Donnerstag (Ortszeit) in New York mit. Zur Nachricht

7. Alphabet-Tochter Google stoppt Werbegeschäft in Russland

Google setzt sein Anzeigengeschäft in Russland nach dem Angriff auf die Ukraine bis auf Weiteres aus. Betroffen sei Werbung sowohl im Umfeld der Internet-Suche als auch bei der Videoplattform Youtube, teilte der Konzern unter anderem dem US-Sender CNBC mit. Zur Nachricht

8. Sabre und Amadeus IT streichen Aeroflot aus ihren Buchungssystemen

Die russische Fluggesellschaft Aeroflot verliert wegen Russlands Krieg gegen die Ukraine weitere wichtige Geschäftspartner. Zur Nachricht

9. Ölpreise ziehen weiter an

Die Ölpreise präsentieren sich am Freitagmorgen mit steigenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,93 auf 108,60 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,43 auf 110,89 Dollar anzog.

10. Euro fällt bis auf rund 1,10 US-Dollar

Der Euro hat am Freitag weiter nachgegeben und ist erneut auf einen Tiefstand seit Mitte 2020 gefallen. In der Nacht auf Freitag sank die Gemeinschaftswährung Euro bis auf 1,1010 US-Dollar. Am Morgen kostete sie mit 1,1030 Dollar kaum mehr. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag noch auf 1,1076 Dollar festgesetzt.

