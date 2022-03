Ukraine-Krieg im Ticker: Asiatische Indizes unter Druck - Sorge um ukrainisches AKW nach Brand -- Genehmigung für Tesla-Fabrik in Grünheide wird erwartet

Credit Suisse widerspricht Bericht über Vernichtung von Kundendaten. Sabre und Amadeus IT streichen Aeroflot aus ihren Buchungssystemen. Aktien von Daimler Truck und Hannover Rück steigen wie erwartet in DAX auf. Google stoppt Werbegeschäft in Russland. S&P stuft Russlands Bonität weiter ab.

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag deutlich tiefer. Der DAX eröffnete die Sitzung kaum verändert. Anschließend bewegte er sich jedoch deutlicher in der Verlustzone. Zum Handelsschluss ging es schließlich noch um 2,16 Prozent abwärts auf 13.698,40 Punkte. Der TecDAX präsentierte sich ebenfalls deutlich schwächer, nachdem er knapp im Minus gestartet war. Er ging 1,84 Prozent tiefer bei 3.147,90 Punkten in den Feierabend. Am Freitag dürfte der deutsche Aktienmarkt erneut deutlich abrutschen, nach dem russische Truppen offenbar ein Atomkraftwerk in der Ukraine beschossen haben. Auf dem Gelände von Europas größtem Atomkraftwerk Saporischschja war in der Folge ein Feuer ausgebrochen. Der britische Premier Boris Johnson sprach von einer direkten Gefährdung der Sicherheit ganz Europas und will eine Sondersitzung des UN-Sicherheitsrates erreichen. "Immer noch dominieren die Nachrichten aus der Ukraine das Geschehen an den Finanzmärkten", schrieb Devisenexpertin You-Na Park-Heger von der Commerzbank laut dpa-AFX. "Die Sorge über die Energieversorgung in Europa hält an und die Märkte bleiben entsprechend nervös". Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Märkte zeigten sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der EuroSTOXX 50 bewegte sich am Donnerstag auf rotem Terrain. Zuvor ging er auf dem Niveau seines Vortagesschlusses in den Handel. Am Abend stand noch ein Minus von 2,06 Prozent auf 3.741,78 Zähler an der Kurstafel. Der Ukraine-Krieg blieb weiter im Fokus der Anleger. Für etwas Hoffnung an den Aktienmärkten sorgte eine zweite Gesprächsrunde zwischen russischen und ukrainischen Delegierten, die am Nachmittag begann. Nachdem in den USA am Vorabend eine kräftige Erholungsrally eingesetzt hatte, seien nun Chancen auf eine Kurserholung vorhanden, hieß es. Stützend wirkten Aussagen von Fed-Präsident Jerome Powell, der sich in Richtung einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte positionierte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Am Donnerstag nahmen Anleger an der Wall Street Reißaus. Der Dow Jones bewegte sich zum Handelsbeginnnoch leicht im Plus und wechselte anschließend mehrmals das Vorzeichen. Zum Handelsschloss überwogen die Abgaben, sodass er mit -0,28 Prozent bei 33.795,22 Punkten aus dem Handel ging. Der Techwerteindex NASDAQ Composite begann die Sitzung ebenfalls höher. Er wechselte anschließend auf rotes Terrain, wo er den Börsentag auch verließ. Sein Schlussstand: 1,56 Indexpunkte (-13.537,94 Prozent). Treibende Themen am Markt blieben der Krieg in der Ukraine sowie Inflationssorgen. Die Nachricht von weiteren Verhandlungen zwischen Ukraine und Russland am Donnerstag gab Anlegern jedoch zumindest zeitweise Hoffnung. Auch die Ankündigung von US-Notenbankchef Jerome Powell, dass bei der kommenden Fed-Sitzung in diesem Monat eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte angemessen sei, entspannte die Lage am Markt ein wenig. Zuvor befürchteten Marktteilnehmer eine Anhebung um 50 Punkte. Bereits vor Handelsbeginn wurden Daten zur Produktivität außerhalb der Landwirtschaft aus dem vierten Quartal und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der vergangenen Woche veröffentlicht. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken