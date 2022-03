HUGO BOSS-Aktie dennoch sehr schwach: RBC belässt HUGO BOSS auf "Outperform"

Das vergangene Jahr dürfte einen guten Start des Modekonzerns in eine positive Trendwende für die Marke belegen, schrieb Analystin Manjari Dhar in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts schon veröffentlichter Eckdaten für das Schlussquartal liege der Fokus wohl auf der Unternehmensstrategie. 2022 rechnet Dhar mit weiteren Verbesserungen.

Die HUGO BOSS-Aktie verliert am Freitag auf XETRA zeitweise 6,08 Prozent auf 45,89 Euro.

/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2022 / 17:15 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2022 / 00:45 / ET

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Ausgewählte Hebelprodukte auf HUGO BOSS AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf HUGO BOSS AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf HUGO BOSS AG

Bildquellen: Andreas Rentz/Getty Images for GQ, TungCheung / Shutterstock.com