HUGO BOSS-Aktie fällt deutlich: Strategische Partnerschaft mit HeiQ AeoniQ

Die HUGO BOSS AG will sich mit 5 Millionen US-Dollar an HeiQ AeoniQ LLC beteiligen, einer Tochter des Schweizer Innovationsunternehmens HeiQ Plc. Darüber hinaus will HUGO BOSS bis zu 4 Millionen Dollar bei Erreichen "definierter Performance-Meilensteine" investieren.

Das Produkt HeiQ AeoniQ sei ein fortlaufendes Zellulose-Filamentgarn, das vergleichbare Eigenschaften wie Polyester- und Nylonfasern habe, aber auf Erdölbasis hergestellten Kunstfasern ersetzen kann. Laut Mitteilung werden HeiQ-AeoniQ-Garne aus zellulosehaltigen Biopolymeren hergestellt, die während ihres Wachstums Kohlenstoff aus der Atmosphäre binden. Die Produktion von HeiQ-AeoniQ-Garnen weise daher ein deutlich besseres Umweltprofil als herkömmliche Garne und Zelluloseprodukte auf.

Mit der Investition trage der Konzern dazu bei, bis 2030 im eigenen Verantwortungsbereich und bis 2045 in der gesamten Wertschöpfungskette klimaneutral zu sein. Der Konzern will ebenfalls, dass bis 2030 80 Prozent seiner Produkte "kreislauffähig" sind.

HeiQ AeoniQ will den Angaben zufolge 2024 seine erste kommerzielle Gigafabrik in Mitteleuropa errichten und bereits im laufenden Jahr eine Pilotanlage für die Faserherstellung bauen.

