HUGO BOSS-Aktie: Krise überwunden

Ersten Berechnungen zufolge stiegen die Erlöse im vierten Quartal um 51 Prozent auf mehr als 900 Millionen Euro an. In Gesamtjahr wuchsen die Erlöse zum Vorjahr um 43 Prozent auf 2,78 Milliarden Euro. Damit liegt HUGO BOSS nur rund ein Prozent unter dem Vorkrisenniveau von 2019. Besonders der Onlinehandel trug einen wesentlichen Anteil bei, hier schnellten die Umsätze um 50 Prozent in die Höhe. Das operative Ergebnis schoss auf 228 Millionen Euro, im Vorjahr stand noch ein Verlust von 236 Millionen Euro. Damit übertrafen die Metzinger auch die bereits angehobene Ebit-Prognose, die von 175 bis 200 Millionen Euro ausgegangen war. Die vollständige Bilanz will das Unternehmen am 10. März vorlegen.

Eintüten: Die Zahlen überzeugen, die Krise scheint abgeschüttelt. Operativ läuft es rund, die Aktie bleibt eine Kaufempfehlung.

