HUGO BOSS verkleinert Vorstand auf 4 von 5 Mitgliedern - HUGO BOSS-Aktie im Minus

Wie der Modehersteller mitteilte, legt Chief Brand Officer Ingo Wilts sein Vorstandsmandat per heutigem Montag nieder.

Ab dem 1. März werde Marco Falcioni als Senior Vice President Creative Direction die Gesamtleitung für die kreative Ausrichtung der beiden Marken des Konzerns übernehmen. Dies erfolge in enger Zusammenarbeit mit den Designverantwortlichen der jeweiligen Markenlinien. Falcioni, seit 2015 bei HUGO BOSS, werde in der neu geschaffenen Funktion direkt an CEO Daniel Grieder berichten.

Darüber hinaus werde Andrea Cannelloni ab 1. März für ein Jahr als Creative Advisor zum Unternehmen zurückkehren. Cannelloni war bis 2008 rund zehn Jahre in verschiedenen Kreativfunktionen des Unternehmens tätig, unter anderem war sie für die Entwicklung des Casualwear-Bereichs und die Einführung der Marke Boss Orange verantwortlich, einschließlich der Damenmode.

CEO Grieder zufolge will der Konzern mit der neuen Markenidentität für BOSS und HUGO "eine 24/7-Lifestyle-Marke für Männer und Frauen sein" und jüngere Zielgruppen ansprechen. Marco Falcioni sei der Richtige, um "unsere Kollektionen für die Zukunft weiter zu entwickeln".

Andrea Cannelloni werde "einen wichtigen Beitrag dazu leisten, unser Casual- und Athleisure-Geschäft in den kommenden Jahren wieder zur vollen Stärke zurückzuführen".

Wilts, der bis zuletzt für die allgemeine kreative Ausrichtung der Kollektionen und die Fashionshows verantwortlich war, werde bis Ende Dezember in kollektionsbezogene Projekte des Unternehmens eingebunden sein.

Nach Wilts' Abgang besteht der Vorstand der HUGO BOSS AG damit aus den vier Mitgliedern CEO Grieder, CFO Yves Müller, COO Heiko Schäfer (Operations) und CSO Oliver Timm (Sales).

Die HUGO BOSS-Aktie gibt via XETRA zeitweise um 2,41 Prozent auf 54,36 Euro nach.

DJG/uxd/mgo

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com