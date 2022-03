Play-to-Earn-Spiel Axie Infinity bricht den Rekord beim NFT-Handelsvolumen

• Teuerstes Axie brachte 820.000 US-Dollar ein• Axie Infinity hängt in Sachen Handelsvolumen die CryptoPunks und den Bored Ape Yacht Club ab• Ingame-Währung kämpft mit Wertverlusten

Axie Infinity: Das Spiel

Bei dem Play-to-Earn-Spiel Axie Infinity können Spieler kleine Figuren, die "Axie" genannt werden, mit der Kryptowährung Ethereum kaufen und gegeneinander antreten lassen. Um das Spiel spielen zu können, muss man zunächst in drei Axies investieren. Innerhalb des Spiels geht es schließlich um die zwei Währungen, AXS und Smooth Love Potion (SLP). Um neue Axies züchten zu können, benötigt man die Währung SLP, die durch an Pokémon erinnernde Kämpfe gewonnen werden kann. Außerdem kann die Ingame-Währung SLP gegen Ethereum eingetauscht werden. Außer mit der Währung SLP kann jedoch auch durch das Weiterverkaufen von Axies Geld verdient werden. Das teuerste Axie, das je verkauft wurde, brachte laut der Website zum Spiel ganze 820.000 US-Dollar ein.

Axie Infinity bricht Handelsvolumen-Rekord

Wie t3n berichtet, gewann das Spiel im Jahr 2021 schnell an Beliebtheit. Mittlerweile zählt Axie Infinity laut eigener Website ganze 2,8 Millionen Spieler täglich. Doch nicht nur in Sachen Beliebtheit sticht das Spiel gegenüber Konkurrenten wie CryptoPunks oder dem Bored Ape Yacht Club hervor. Denn erst kürzlich knackte Axie Infinity laut der Analyseplattform Cryptoslam den Rekord beim Handelsvolumen. Mit einem Handelsvolumen von über vier Milliarden US-Dollar ist Axie Infinity die meistgehandelte NFT-Kollektion. Zum Vergleich erreicht der zweite Platz, CryptoPunks, ein Handelsvolumen von rund zwei Milliarden US-Dollar und der Bored Ape Yacht Club auf Platz drei gerade mal rund 1,3 Milliarden US-Dollar. Mitbegründer und CEO Alexander Larsen bekundet seine Freude darüber via Twitter: "@axieinfinity hat soeben 4 Mrd. $ an zwischen Spielern gehandelten NFTs erreicht. Das ist die meistgehandelte NFT-Sammlung aller Zeiten!"

.@axieinfinity just hit $4Bn traded NFTs between players 🎉



It's the most traded NFT collection ever!



Usually, game devs take 100% of the proceeds, but the Axie biz model is different.



4.25% of each trade goes into the $AXS token treasury. $AXS can be earned by playing 🤯 pic.twitter.com/mYM7jBKFym - Psycheout - Aleksander | Axie Infinity (@Psycheout86) February 21, 2022

Wertverlust der Währung hält an

Trotz der Popularität des Spiels und dem Rekord in Sachen Handelsvolumen kämpft die Währung des Spiels anhaltend mit Wertverlusten. Da viele Menschen in dem Spiel eine Investitionsmöglichkeit sehen, tauschen sie die Ingame-Währung SLP in Ethereum um und nehmen sie somit aus dem Spielkreislauf heraus, erklärt Golem. Derzeit hat die Währung SLP jedoch mit einer Hyperinflation zu kämpfen. Zu Bestzeiten im Jahr 2020 erhielt man für ein SLP umgerechnet noch 30 Cent. Anfang Februar dieses Jahres lag der Kurs jedoch bei einem Allzeittief von 0,008 Euro je SLP. Zum Monatsende stieg er jedoch wieder auf fast zwei Cent an. Zuletzt wurde am 28. Februar angekündigt, dass die Gebühr für den Axie-Marktplatz am 7. März um 5,25 Prozent angehoben werden soll. "Damit wird eine nachhaltige Finanzierungsquelle für zukünftige Marketing- und Wachstumsinitiativen geschaffen, nämlich: Axie Creator Codes! Die erhöhte Marktplatzgebühr ermöglicht es den Schöpfern, für das Wachstum der Axie Infinity-Community belohnt zu werden, wovon alle im Ökosystem profitieren", heißt es in der Erklärung dazu.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

