• 104 CryptoPunks mit einem geschätzten Auktionswert von rund 30 Millionen US-Dollar wurden kurz vor Beginn der Sotheby’s-Auktion doch zurückgezogen• Die Gründe für den Rückzieher sind unklar• Wenig Unterstützung aus der Krypto-Community: In den sozialen Medien wird der anonyme Verkäufer scharf verurteilt

Vor einigen Tagen ist eine große NFT-Auktion beim Sotheby’s Auktionshaus geplatzt: Der anonyme Verkäufer, der auf Twitter und anderen Portalen als 0x650d auftritt, zog seine zum Verkauf stehende CryptoPunks-Sammlung nach Angaben der Business Times rund 25 Minuten nach dem eigentlichen Beginn der Auktion am 23. Februar plötzlich zurück. Der geschätzte Wert der Sammlung lag Medienberichten zufolge bei rund 30 Millionen US-Dollar.

104 CryptoPunks sollten Ende Februar in der Sammlung "Punk It!" versteigert werden

"Punk It!" wurde Anfang Februar von Sotheby's und 0x650d via Twitter angekündigt. 104 NFTs solle die Sammlung beinhalten, der Verkauf als Live-Auktion stattfinden.

Today, I’m excited to announce my partnership with @Sotheby’s to create the highest profile NFT sale of all time. https://t.co/woBaWIcrWZ - 0x650d (@0x650d) February 8, 2022

CryptoPunks sind ein Projekt der Firma Larva Labs. Das billigste Token dieser Reihe liegt nach Angaben der Unternehmenswebsite Stand Anfang März 2022 preislich bei 68,5 ETH. Umgerechnet sind das rund 204.340 US-Dollar, die Sammlung dürfte also aktuell rund 21,25 Millionen US-Dollar wert sein. Dies entspricht auch den Daten von DappRadar, denen zufolge das aus 136 NFTs bestehende Portfolio des anonymen Verkäufers zum Zeitpunkt der Ankündigung der Auktion einen ähnlichen Gesamtwert hatte. Ein plötzlicher Wertverlust ist also vermutlich nicht der Grund für den plötzlichen Rückzieher von 0x650d.

Die Gründe für den Rückzieher des anonymen Verkäufers sind unbekannt

Über Twitter meldete Sotheby’s kurze Zeit nach der Auktion, dass der Verkäufer seine Sammlung plötzlich zurückgezogen habe.

Following discussions with the consignor, tonight's Punk It sale has been withdrawn. Thank you to our panelists, guests and viewers for joining us. - Sotheby's Metaverse (@Sothebysverse) February 24, 2022

Wie die Fortune berichtet, habe später Sotheby’s-Sprecher Derek Parsons erklärt, dass der Rückzieher bereits vor Beginn der Auktion stattgefunden habe. Es ist also unwahrscheinlich, dass 0x650d die CryptoPunks tatsächlich - wie er es selbst auf Twitter darstellt - erst nach dem Erhalt erster Gelder zurückgezogen hat. Von einer Betrugsmasche ist entsprechend eher nicht auszugehen.

Krypto-Fans verurteilen den Verkäufer für seine Entscheidung

Während über mögliche Gründe für die plötzliche Entscheidung des Verkäufers, seine Sammlung doch nicht zu verkaufen, von der Presse nur spekuliert werden kann, lässt 0x650d auch seine Follower in den sozialen Medien im Unklaren. Auf Twitter bemerkte er lediglich: "nvm, habe entschieden, sie doch zu behalten".

Seine Community zeigt sich darüber eher unbegeistert: So wurde bereits unter anderem der Vorwurf geäußert, 0x650d habe die Chance vertan, CryptoPunks durch die Auktion bei Sotheby’s beliebter zu machen. Vielmehr, so etwa der User Robert Leshner, habe der Rückzieher das Gegenteil bewirkt.

The last-minute withdrawal of the Punk It auction unfortunately had the opposite effect. A sad day for digital art collectors. https://t.co/LXGjvBI2ok - Robert Leshner (@rleshner) February 24, 2022

Olga Rogler / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: archy13 / Shutterstock.com, Sergei Elagin / Shutterstock.com