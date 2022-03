Zynga will NFTs mit traditionellem Gaming kombinieren

• Zynga-Manager will NFTs stärker mit Gaming verbinden• Angeblich große Möglichkeiten für die Entwicklung der Branche• 2022 soll das erste Zynga-Spiel auf Blockchain-Basis erscheinen

Zynga-VP sieht in NFTs die Zukunft des Gamings

Kryptowährungen in Videospielen: Eine veritable Geschäftsidee? Matt Wolf, der bei dem Spieleentwickler Zynga für die Sparte Blockchain-Gaming verantwortliche Vizepräsident, ist jedenfalls davon überzeugt. Der heutige Krypto-Enthusiast kam zum ersten Mal mit NFTs in Berührung, als er vor vier Jahren als Berater für das Gaming-Startup Digital Collectibles tätig war. Wie er Blockworks verrät, wurde seine große Faszination für die Idee der Eigentümerschaft von in-game-Inhalten auf dem Wege der Blockchain-Technologie während seiner Zeit bei einer der ersten NFT-Sammelkarten-Plattformen überhaupt geweckt. Seiner eigenen Aussage zufolge war es ihm bereits im Jahr 2014 ein Leichtes, den enormen potentiellen Wert in dem Bereich Blockchain-Gaming zu erkennen. Wolf hatte in dem Jahr auch damit begonnen, selbst in Kryptowährungen zu investieren. "Wenn Sie in der Gaming-Branche arbeiten und sich nicht ernsthaft mit dem Thema Blockchain-Integration auseinandersetzen, entgeht Ihnen vermutlich eine große Gelegenheit", so der Manager gegenüber Blockworks.

Wolfs Arbeitgeber Zynga gehört unter den Spieleentwicklern zu einem der wagemutigsten Pioniere, was die Vorstöße in den umstrittenen Blockchain-Gaming-Sektor angeht. Doch dies bringt durchaus nicht nur Positives mit sich: Laut Cointelegraph ist die Zögerlichkeit vieler von Zyngas Konkurrenten bezüglich NFTs in ihren Spielen darin begründet, dass die Integration von Kryptowährungen in Videospielen in der Vergangenheit in vielen Fällen von den Spielern alles andere als gut aufgenommen worden war. Denn bei einer Vielzahl von Games, die durch NFTs erweitert wurden, lautete die Meinung der Konsumenten einhellig, dass es sich dabei nur um eine weitere Methode der Herausgeber handle, sie um ihr Geld zu bringen. Wolf stellt sich diesem Vorwurf entgegen: Die Entscheidung für oder gegen die Integration von NFTs liege bei Zynga immer in den Händen der Entwickler, was Wolf mit seinen Erfahrungen mit internem Gegenwind bei anderen Spieleunternehmen wie EA und Ubisoft begründet, der der Technologie entgegengebracht wurde.

NFT-basiertes Spiel noch in diesem Jahr geplant

Wie Matt Wolf im Februar ankündigte, wird im Jahr 2022 das erste auf NFTs basierende Videospiel von Zynga herausgegeben werden. Zu diesem Zweck solle ein eigenständiges, separates Entwicklungsstudio gegründet werden. Auf die Frage von Blockworks nach den Hintergründen der Entscheidung zur Eröffnung eines komplett neuen Studios antwortete Wolf, man wolle unter den Spielern keine Verwirrung bezüglich des althergebrachten Spiele-Repertoires des Publishers und des neuen Blockchain-Angebots entstehen lassen. Der Schwerpunkt liege hier auf der Trennung zwischen diesen beiden Bereichen, man sei aktuell auf der Suche nach qualifizierten Kräften für den Start der neuen Geschäftsdivision.

Wie viel Kapital das Unternehmen für das Vorhaben bereitstellen wolle, konnte Wolf noch nicht beantworten, er stellte jedoch klar, dass Zynga mit großer Überzeugung an das Projekt herangehe. Das Unternehmen sehe in dem Vorhaben einen potentiell evolutionären Schritt für Videospiele im Allgemeinen, was intern die Begeisterung für die das Projekt anheize. Auf die Frage, ob andere Publisher den Vorstoß Zyngas seiner Meinung nach als Signal dafür nehmen würden, ebenfalls auf den Zug des Blockchain-Gamings aufzuspringen, bekräftigte Wolf, dass dies bereits jetzt geschehe und dass andere das Ganze wohl bereits beobachteten und nur auf ihre Möglichkeit warteten, um ebenfalls in dem Bereich durchzustarten.

Thomas Weschle / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com