VW-Aktie knickt ein: VW lässt E-Auto-Produktion in Sachsen noch zwei Wochen ruhen

Als Grund wurden Engpässe bei Zulieferern genannt. Schon in der zurückliegenden Woche hatte die Produktion an den Standorten Zwickau und Dresden mehrere Tage geruht. Die Kurzarbeit werde nun bis 18. März fortgesetzt, erklärte ein Unternehmenssprecher auf Anfrage. Nicht betroffen ist den Angaben zufolge die Herstellung von Motoren am Standort Chemnitz sowie die Fertigung von Karosserien für Bentley und Lamborghini im Zwickauer Werk. Auch Porsche hat in seinem Werk in Leipzig die Produktion wegen Lieferengpässen ausgesetzt.

Die VW-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 5,66 Prozent auf 146,56 Euro.

ZWICKAU (dpa-AFX)

