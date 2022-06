Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte am Freitag einen Stabilisierungsversuch starten.

2. Börsen in Fernost mit Gewinnen

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei gegen 07:00 MESZ 1,09 Prozent auf 26.457,57 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,44 Prozent im Plus bei 3.334,67 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong klettert um 1,45 Prozent auf 21.583,03 Zähler.

3. Zalando-Aktie: Zalando kassiert wegen schwacher Nachfrage Jahresprognose

Der Online-Modehändler Zalando befürchtet wegen der zuletzt stark eingetrübten Wirtschaftsperspektiven eine längere Nachfrageflaute. Zur Nachricht

4. Deutsche Bank-Aktie: Deutsche Bank nimmt wegen WhatsApp-Nutzung wohl finanzielle Belastung hin

Die Deutsche Bank kalkuliert Kreisen zufolge mit einer finanziellen Belastung im Zusammenhang mit der Verwendung von Nachrichtendiensten wie Whatsapp für geschäftliche Kommunikation. Zur Nachricht

5. Eni-Aktie: Eni verschiebt Plenitude-Börsengang

Der italienische Ölkonzern Eni hat den Börsengang seines Einzelhandels- und Erneuerbare-Energien-Geschäfts Plenitude an der EURONEXT Mailand aufgrund der sich verschlechternden Marktbedingungen verschoben. Zur Nachricht

6. Lufthansa-Aktie: Lufthansa streicht weitere 2.200 Flüge in Ferienzeit

Mitten in der Sommerferienzeit streicht die Lufthansa wegen Personalmangels mehr als 2000 weitere Flüge an ihren Drehkreuzen Frankfurt und München. Zur Nachricht

7. Amazon-Aktie: Amazon entwickelt Software, die mit wenig Ausgangsdaten Stimmen imitieren kann

Amazon hat eine Software entwickelt, die aus weniger als einer Minute Sprache die Stimme eines Menschen nachahmen kann. Zur Nachricht

8. FedEx-Aktie nachbörslich stärker: FedEx macht deutlich mehr Umsatz

Der Post-Konkurrent FedEx hat im jüngsten Geschäftsquartal deutlich mehr Umsatz gemacht. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 110,30 US-Dollar. Das waren 25 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 49 Cent auf 104,76 Dollar.

10. Euro hält sich über 1,05 US-Dollar

Der Euro hat am Freitag im frühen Handel weiter über der Marke von 1,05 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0540 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend.

Bildquellen: ollyy / Shutterstock.com