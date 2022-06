Ukraine-Krieg im Ticker: DAX mit Gewinnen erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- Zalando kassiert wegen schwacher Nachfrage Jahresprognose -- Eni, Lufthansa, Deutsche Bank, FedEx im Fokus

Instagram testet in den USA automatische Alterserkennung per Video. Amazon entwickelt Software, die mit wenig Ausgangsdaten Stimmen imitieren kann. EU macht Ukraine und Moldau zu Beitrittskandidaten - Selenskyj begrüßt EU-Kandidatenstatus.

Der deutsche Aktienmarkt wird vor dem Wochenende fester erwartet. Der DAX dürfte am Freitag einen Stabilisierungsversuch starten. Der TecDAX bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain. Nachdem der DAX am Vortag ein weiteres Tief seit Anfang März ausgelotet hat stehen die Signale am Freitag auf eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau. "Die Börse ist im Moment eine Achterbahn", beschreibt Thomas Altmann von QC Partners laut der Deutschen Presse-Agentur die Lage an den Aktienmärkten. Es gebe immer mehr Anleger, die angesichts der Kursverluste kapitulierten - damit würden aber immer mehr Aktien "von zittrigen Händen in starke Hände" wechseln, was wiederum die Chancen auf eine Bodenbildung und ein vorläufiges Ende der Baisse steigen lasse. Etwas Unterstützung könnte der deutsche Aktienmarkt durch einen besseren ifo-Geschäftsklimaindex erhalten. Dieser wird für Juni mit 92,5 nach 93,0 im Mai erwartet. "Nach den PMIs gestern ist aber eher ein Einbruch in den 80er-Bereich zu erwarten", kommentierte ein Händler mit Blick auf die schwachen Einkaufsmanager-Indizes vom Vortag laut Dow Jones Newswires. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Börsen dürfte es am Freitag zu einer leichten Zwischenerholung kommen. Der EURO STOXX 50 notiert rund eine Stunde vor Handelsstart klar im Plus. An eine tragfähige Bodenbildung werde laut Dow Jones Newswires am Markt auf den aktuellen Niveaus jedoch nicht geglaubt. Die Unsicherheit bleibt angesichts von Inflation, Krieg, Gasknappheit, Rezessionssorgen hoch uns so stünden die Investmentampeln für Europa weiter auf "knallrot". Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Wall Street zeigte sich im Donnerstagshandel mit Gewinnen. Der Dow Jones zeigte sich im Verlauf volatil, schlussendlich überwog aber der Optimismus der Anleger. Der US-Leitindex verabschiedete sich 0,64 Prozent höher bei 30.678,15 Zählern in den Feierabend. Der NASDAQ Composite legte daneben ebenfalls zu und schloss mit einem Plus von 1,62 Prozent bei 11.232,19 Indexpunkten. Das Marktumfeld war dabei weiterhin sehr volatil. Für zusätzliche Verunsicherung sorgten nach wie vor hohe Inflationsraten sowie die straffe Zinspolitik der US-Notenbank. Fed-Chef Jerome Powell hatte am Vortag vor dem Bankenausschuss des Senats den zügigen Zinserhöhungskurs der Währungshüter bestätigt. Dennoch sei die US-Wirtschaft sehr stark und gut aufgestellt, um eine straffere Geldpolitik auszuhalten. Anleger fürchten derweil, dass die Wirtschaft in eine Rezession abgleiten könnte. Analysten der US-Großbank JPMorgan halten die Wahrscheinlichkeit, dass die USA im kommenden Jahr in eine Rezession fällt, für 35 Prozent. An Konjunkturdaten standen unter anderem Daten zur US-Wirtschaft an: Die Aktivität in der US-Wirtschaft ist laut einer Umfrage von S&P Global im Juni deutlich langsamer als zuvor gewachsen und könnte im dritten Quartal sinken.Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken