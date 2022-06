ASOS-, Inditex-, Delivery Hero-Aktien & Co verlieren: Zalando zieht Online- und Modebranche runter

Weil die Verbraucher wegen Inflation und Rezessionsängsten weniger Geld ausgeben, erwartet auch der Modehändler schwindende Einnahmen. Die Zalando -Aktie rauschte via XETRA zeitweise um 13,4 Prozent nach unten und zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit Ende 2014. Vorübergehend fiel der Kurs unter den Ausgabepreis von 21,50 Euro beim Börsengang im Herbst 2014.

Der DAX-Konzern hatte seine Jahresziele am Donnerstag nach Börsenschluss überraschend drastisch zusammengestrichen. Verantwortlich für die schlechten Aussichten sind unter anderem die hohe Inflation, Rezessionsängste und eine trübe Stimmung vieler Verbraucher. Analysten strichen daraufhin zwar reihenweise ihre Kursziele für die Aktie zusammen. Die meisten lagen mit ihren neuen Kurszielen jedoch weiterhin deutlich über dem aktuellen Kursniveau von gut 22 Euro.

"Mit einer Gewinnwarnung und einem schwachen zweiten Quartal hatte man gerechnet, aber das ist noch viel schlechter als befürchtet", merkte ein Händler an. Allerdings könne sich der Kurs im Verlauf des Handels wieder erholen. Denn Short-Seller, die auf fallende Kurs gesetzt hätten, könnten diese Positionen vor dem Wochenende schließen und Gewinne mitnehmen.

An der Börse zieht der Ausverkauf der Zalando-Titel auch die Wettbewerber in Mitleidenschaft. Der britische Rivale ASOS verliert in London zeitweise 1,52 Prozent auf 8,74 GBP, auch die Mode-Kette Inditex gibt in Madrid zeitweise um 0,84 Prozent auf 21,33 Euro nach. Auch Online-Aktien wie HelloFresh und Delivery Hero waren mit Verlusten von 2,62 Prozent auf 29,41 Euro bzw. 2,67 Prozent auf 37,12 Euro von dem Trend betroffen.

Mit seinem Online-Vertrieb galt Zalando lange Zeit als Profiteur der Corona-Pandemie, was sich auch am Aktienmarkt niedergeschlagen hatte. Zwischen dem Corona-Schock im März 2020 und dem Hoch im Juli 2021 hatte sich der Wert nahezu vervierfacht. Seit dem Rekordhoch von knapp 106 Euro ging es mit dem Kurs aber strikt bergab. Allein seit Jahresbeginn verbuchte die Zalando-Aktie eine Wertminderung von mehr als zwei Dritteln.

FRANKFURT (dpa-AFX)

