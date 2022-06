GSK-Aktie profitiert: GSK verspricht hohe Summe für Bekämpftung von Infektionskrankheiten in armen Ländern

Wie das vormals als GlaxoSmithKline bekannte Unternehmen mitteilte, will es über die nächsten zehn Jahre 1 Milliarde Pfund in die Forschung und Entwicklung im Zusammenhang mit diesen Krankheiten investieren.

Die Investitionen sollen sich auf neue und disruptive Impfstoffe und Medikamente fokussieren zur Verhinderung oder Behandlung von Malaria, Tuberkulose, HIV und vernachlässigte tropische Krankheiten sowie Resistenzen. Diese machten 60 Prozent des Krankheitsaufkommens in diesen Ländern aus.

An der Börse in London steigt die GSK-Aktie am Donnerstag zeitweise um 1,14 Prozent auf 17,25 Pfund.

Von Joe Hoppe

LONDON (Dow Jones)

Bildquellen: BEN STANSALL/AFP/Getty Images