Tesla-Chef Elon Musk hält Dogecoin die Treue - und nutzte wohl Kursrutsch zum Kauf

• Elon Musk signalisiert anhaltende Unterstützung für DOGE trotz Anklage• Dogecoin mit kräftigen Verlusten seit Jahresbeginn• Tiefe Kurse wohl zum Kauf genutzt

Tesla-Chef Elon Musk sieht sich derzeit mit einigen Klagen konfrontiert - eine davon betrifft sein Engagement bei der Kryptowährung Dogecoin. Dabei wirft ihm ein Anleger in den USA vor, Teil eines illegalen Schneeballsystems zu sein, das den Dogecoin-Preis hochgetrieben und dann abstürzen lassen habe. Musk und seine Firmen Tesla und SpaceX hätten DOGE als legitimes Investment dargestellt, obwohl es keinen Wert habe, so der Kläger.

Ob die Klage zugelassen wird und die angebrachten Punkte berechtigt sind, muss ein Gericht entscheiden. Tatsächlich hat der Tesla-Chef jedoch eine enge Beziehung zu der Digitalwährung: So ernannte er sich beispielsweise Anfang 2021 selbst zum "Dogefather" und ermöglicht seit einiger Zeit bei Tesla und SpaceX die Bezahlung von Merchandising-Artikeln mit der Kryptowährung. Und auch sonstige Äußerungen von Elon Musk haben unzweifelbar einen Einfluss auf das Verhalten der Cyberdevise. So bezeichnete der Milliardär laut "Yahoo Finance" den Coin beispielsweise im vergangenen Jahr in einem Sketch im Rahmen der Show "Saturday Night Live" als "Abzocke" und löste so einen Kursrutsch um 40 Prozent aus. Auch kürzlich äußerte sich Musk einmal mehr zum Dogecoin - und ließ ihn dadurch kräftig steigen.

Tesla-Chef pusht DOGE-Kurs erneut

Auf Twitter sagte der Tesla-CEO am 19. Juni - womöglich als Antwort auf die gegen ihn eingereichte Klage - dass er den Dogecoin weiterhin unterstützen werde. Auf den Kommentar eines Nutzers hin, dass er den Coin in diesem Fall weiterhin kaufen solle, antwortete Musk kurz: "Tue ich".

I will keep supporting Dogecoin - Elon Musk (@elonmusk) June 19, 2022

I am - Elon Musk (@elonmusk) June 19, 2022

Der Dogecoin reagierte auf diese beiden Tweets des Tesla-Chefs mit einem deutlichen Kursanstieg. Während DOGE laut Daten von "CoinMarketCap" am Samstag im Rahmen des Blutbads am Kryptomarkt, das auch den Bitcoin unter die Marke von 20.000 US-Dollar drückte, noch bis auf 0,04972 US-Dollar gefallen war und damit ein neues Jahrestief erreicht hatte, ging es am Sonntag nach dem Tweet dann bis auf 0,06247 US-Dollar am späten Abend nach oben.

Auch die Kurse von Bitcoin und anderen Kryptowährungen konnten sich am Sonntag wieder etwas erholen, jedoch habe DOGE "t3n" zufolge den höchsten prozentualen Zuwachs unter den zehn wichtigsten Kryptoassets verbucht. Laut einem Twitter-Nutzer sei der Dogecoin-Kurs allein innerhalb der ersten drei Minuten nach den Tweets von Elon Musk um knapp sechs Prozent von rund 0,052 US-Dollar auf rund 0,055 US-Dollar gestiegen.

DOGE price prior to Elon's Tweet:

$.052



DOGE price after Elon's Tweet (3 minutes later):

$.055



Value of Elon's Tweet in 3 minutes:

$350,000,000 - Jeremy Padawer (@JeremyCom) June 19, 2022

Musk kaufte bei Dogecoin wohl zu Schnäppchenpreisen nach

Dieser jüngste Kursanstieg kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Dogecoin seit Jahresbeginn gewaltige Verluste erlitten hat: Zum Jahresstart stand der Coin nämlich noch bei rund 0,17 US-Dollar. Das heißt aber auch, dass Elon Musk - sollte er tatsächlich weitere Einheiten der Kryptowährung gekauft haben - wohl die tiefen Kurse genutzt hat, um sein Investment aufzustocken. Für welchen Betrag er in der jüngsten Vergangenheit den Hundecoin gekauft hat, verriet der Tesla-Chef jedoch nicht. Womöglich teilt er diese Information allerdings in Zukunft in einem weiteren Tweet mit.

