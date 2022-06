Hollywood goes Crypto: Anthony Hopkins ist auf der Suche nach NFTs

Aktien in diesem Artikel Twitter 37,06 EUR

1,09% Charts

News

Analysen

• Anthony Hopkins’ Film-NFT "Zero Contact" erschien bereits im September 2021• Der Hollywood-Star ist auf der Suche nach NFTs• Jimmy Fallon, Reese Witherspoon und Snoop Dogg sind bereits als NFT-Enthusiasten bekannt

Film-NFT: Zero Contact

Bereits im Jahr 2021 zeigte der Hollywood-Schauspieler Anthony Hopkins sein Interesse am NFT-Markt, als bekannt wurde, dass sein Film "Zero Contact" als NFT veröffentlicht wird. Seit dem 24. September konnten Zuschauer den Film über mehrere NFT-Drops auf Vuele sehen. Wie die Plattform Vuele erklärt, arbeiteten Hopkins und der Filmproduzent Rick Dugdale bereist im Jahr 2015 zusammen an dem Film "Blackway". Nachdem sie beobachtet hatten, wie NFTs immer beliebter wurden, beschlossen Hopkins und Dugdale, mit Zero Contact neue Wege zu beschreiten. "Der erfolgreiche Start von ZERO CONTACT ist eine massive Bestätigung für das, was VUELE™ als die nächste Grenze für die Filmindustrie sieht und wie Studios Spielfilme und Sammlerstücke zu den von ihnen produzierten Filmen auf den Markt bringen werden", erklärt die Plattform.

Werbung und andere Kryptos mit Hebel handeln (long und short) und andere Kryptowährungen haben zuletzt deutlich korrigiert. Handeln Sie Kryptos wie Bitcoin oder Ethereum mit Hebel bei der Nr. 1 unter Deutschlands CFD-Anbietern und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. und andere Kryptowährungen haben zuletzt deutlich korrigiert. Handeln Sie Kryptos wie Bitcoin oder Ethereum mit Hebel bei der Nr. 1 unter Deutschlands CFD-Anbietern und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen. Jetzt informieren 5 Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Anthony Hopkins auf der Suche nach NFTs

Nun sucht der Hollywood-Star, der zum Beispiel durch Filme wie "Das Schweigen der Lämmer", "Hannibal" oder "Thor" bekannt ist, nach NFTs. Über einen Twitter-Post fragt der zweifache Oscar-Preisträger nach Vorschlägen von anderen US-amerikanischen Bekanntheiten. "Ich bin erstaunt über die vielen großartigen NFT-Künstler. Ich möchte mein erstes Werk erwerben, gibt es Empfehlungen? @SnoopDogg @JimmyFallon @ReeseW", heißt es in seinem Tweet. Damit sucht sich Hopkins Hilfe bei Stars, die bereits als NFT-Enthusiasten bekannt sind.

I love your pondering photo. There a bunch of great artists out there and it’s a fun community in general. But, as the great Aaron Neville once said "I don’t know much - but I know I love you." And that may be all you need to know. DM me. https://t.co/uQ1mC2zy40 pic.twitter.com/ljQrxllo3X - Fallon.eth (@jimmyfallon) June 8, 2022

Eine Antwort erhielt der Schauspieler als erstes von dem Late-Night-Host Jimmy Fallon, der ebenso wie Hopkins ein ".eth" in seinem Profilnamen trägt, die auf eine URL-Adresse im Domain-Register der Ethereum -Blockchain anspielt. "Ich liebe dein nachdenkliches Foto. Es gibt einen Haufen großartiger Künstler da draußen und es ist generell eine lustige Gemeinschaft. Aber, wie der große Aaron Neville einmal sagte: ‘Ich weiß nicht viel - aber ich weiß, dass ich dich liebe.’ Und das ist vielleicht alles, was du wissen musst. DM me", antwortet der beliebte Comedian aus der Tonight Show.

Immer mehr Stars zeigen Interesse an NFTs

Wie die jüngsten Entwicklungen zeigen, gibt es auch unter den großen Stars immer mehr Krypto-Interessenten. Außer an Fallon adressiert Hopkins seinen Tweet auch an die Rap-Legende Snoop Dogg, der laut DappRadar ein NFT-Portfolio im Wert von mehr als 17 Millionen US-Dollar besitzt (Stand: September 2021). Und auch die im Tweet angesprochene Schauspiel-Kollegin Reese Witherspoon verkündete Ende des letzten Jahres via Twitter: "Krypto wird bleiben."

Crypto is here to stay. I’m committed to supporting creators who have pioneered the NFT space, and encouraging more women to be a part of the conversation. https://t.co/tq9EdwAmJC - Reese Witherspoon (@ReeseW) December 6, 2021

"Ich habe mich verpflichtet, Künstler zu unterstützen, die im NFT-Bereich Pionierarbeit geleistet haben und mehr Frauen zu ermutigen, an der Diskussion teilzunehmen", so die Schauspielerin weiter.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Twitter Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Twitter Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Twitter

Bildquellen: Sergei Elagin / Shutterstock.com