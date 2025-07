Devisen: Eurokurs nach jüngstem Höhenflug etwas unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat nach dem starken Anstieg der vergangenen Tage etwas nachgegeben. Der Kurs der Gemeinschaftswährung lag am Mittwochnachmittag bei 1,1756 US-Dollar und damit ein wenig niedriger als am Vorabend. Am Dienstag war der Eurokurs erstmals seit fast vier Jahren über die Marke von 1,18 Dollar geklettert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1755 (Dienstag: 1,1810) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8507 (0,8467) Euro.

US-Jobdaten des Arbeitsmarktdienstleisters ADP sorgten nur kurz für Kursausschläge. Die Privatwirtschaft hatte im Juni erstmals seit gut zwei Jahren Arbeitsplätze abgebaut. Analysten wurden davon überrascht; sie hatten einen erneuten Stellenausbau erwartet.

"Obwohl Entlassungen nach wie vor selten sind, führten die zögerliche Einstellung von Personal und die Zurückhaltung bei der Ersetzung ausscheidender Arbeitnehmer im vergangenen Monat zu Arbeitsplatzverlusten", schrieb ADP-Chefökonomin Nela Richardson. Derweil habe die Verlangsamung bei den Neueinstellungen das Lohnwachstum noch nicht beeinträchtigt.

Der Arbeitsmarkt spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Die Fed hatte die Zinsen zuletzt nicht angetastet, und die Zoll- und Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump hat in den vergangenen Monaten für große Verunsicherung gesorgt. Am Donnerstag wird der monatliche, offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung veröffentlicht.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86050 (0,85880) britische Pfund, 169,45 (168,70) japanische Yen und 0,9330 (0,9324) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold kostete am Nachmittag in London 3.335 Dollar. Das waren etwa 4 Dollar weniger als am Vortag./la/stw