Aktien uneins: Airbus und Linde wollen bei Wasserstoff-Versorgung an Flughäfen kooperieren - Airbus-Chef erwartet weitere Lieferkettenprobleme

Beide Gesellschaften hätten eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet, teilte Airbus am Donnerstag auf der Luftfahrtmesse ILA in Berlin mit. Die Kooperation umfasse die Zusammenarbeit bei der Versorgung mit Wasserstoff von der Produktion über die Speicherung am Flughafen bis zur Betankung der Flugzeuge.

Die Infrastruktur soll die Voraussetzungen für das erste Airbus-Passagierflugzeug mit Wasserstoff-Antrieb schaffen, das der Hersteller bis zum Jahr 2035 entwickeln und zum Einsatz bringen will. Für die Versorgung der Flughäfen hat der Konzern bereits Vereinbarungen mit Partnern und Flughäfen in Frankreich, Italien, Südkorea, Japan und Singapur unterzeichnet.

Zudem wollen Airbus und Lindeab Anfang 2023 das Potenzial sogenannter Power-to-Liquid-Kraftstoffe analysieren. Dabei handelt es sich um nachhaltigen Flugkraftstoff (SAF) aus synthetisch hergestelltem flüssigen Kohlenwasserstoff. Dieser kann in Flugzeugen mit herkömmlichen Flugzeugtriebwerken zumindest als Beimischung eingesetzt werden.

Airbus-Chef rechnet bis ins kommende Jahr mit Lieferkettenproblemen

Airbus-Chef Guillaume Faury rechnet bis ins kommende Jahr mit Engpässen in der Lieferkette.

Mit einer Besserung sei ab Mitte kommenden Jahres zu rechnen, sagte er am Donnerstag am Rande der Luftfahrtausstellung ILA in Berlin, "aber keiner weiß das, ich habe keine Glaskugel". In der Vergangenheit hätten Krisen zumeist zwölf bis 18 Monate gedauert.

Boeing-Chef Dave Calhoun hatte am Mittwoch erklärt, er rechne damit, dass die Probleme noch bis Ende 2023 anhielten. Dabei gehe auch um einem Mangel an Arbeitskräften bei kleinen und mittelgroßen Zulieferern. Boeing habe eine große und komplizierte Lieferkette. Der Konzern hatte im Mai mitgeteilt, die Produktion seiner 737-Maschinen sei durch Engpässe bei Kabelanschlüssen eingeschränkt. Einige Boeing-Kunden seien zudem zur Streichung von Flügen gezwungen gewesen, weil es an Personal für die Erholung nach der Pandemie gefehlt habe.

Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,85 Prozent im Minus bei 92,23 Euro. Linde-Titel steigen derweil um 1,01 Prozent auf 283,85 Euro.

BERLIN (dpa-AFX/Reuters)

Bildquellen: Airbus, Linde AG