Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte sich am Freitag etwas erholen: In vorbörslichen Indikationen steht der deutsche Leitindex 0,88 Prozent höher bei 12.742 Punkten.

2. Börsen in Fernost leichter

Die wichtigsten asiatischen Indizes bewegen sich zum Wochenausklang in der Verlustzone. In Tokio zeigt sich der Nikkei gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 0,15 Prozent leichter bei 27.620 Punkten. Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um minimale 0,05 Prozent auf 3.183 Stellen nach. Der Hang Seng in Hongkong verliert derweil 1,17 Prozent auf 19.367 Zähler.

3. Pilotenstreik legt Lufthansa-Drehkreuze lahm

Die Piloten der Lufthansa sind am Freitag in einen ganztägigen Streik getreten. Wie ein Sprecher der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit am Freitagmorgen sagte, hat der Streik wie geplant begonnen. Zur Nachricht

4. Einheits-Cloud für VW-Software bis 2025

Die Volkswagen-Gruppe will bis 2025 eine einheitliche, internetgestützte Software-Plattform zur Ausstattung fast sämtlicher Konzernwagen mit neu entwickelten Apps fertigstellen und so auch mehr Drahtlos-Updates in den kommenden Autogenerationen verankern. Zur Nachricht

5. Nordea-Aktie und Nokia-Aktie steigen in EURO STOXX 50 auf - Hermès schafft Sprung in Stoxx 50

Im viel beachteten EURO STOXX 50 und auch im währungsgemischten Stoxx Europe 50 stehen in Kürze je zwei Wechsel an. Ab Montag, 19. September, wird die Bank Nordea und der Netzwerkausrüster Nokia im Leitindex der Eurozone vertreten sein, wie Stoxx Ltd. am Donnerstagabend nach Handelsschluss mitteilte. Zur Nachricht

6. Zurückgetretener Reckitt-Benckiser-Chef geht zu Starbucks

Die Kaffeekette Starbucks hat einen neuen Chef. Laxman Narasimhan übernehme zum 1. Oktober den Posten des Vorstandsvorsitzenden, teilte Starbucks am Donnerstag in Seattle mit. Er löst Interimschef Howard Schultz ab, der Mitte März nach dem Abgang seines Nachfolgers Kevin Johnson zu der Kaffeekette zurückgekehrt war. Zur Nachricht

7. Shell und Exxon verkaufen JV an deutschen Vermögensverwalter

Die Ölkonzerne Exxon Mobil Corp und Shell plc verkaufen ihre Anteile an einem der größten Öl- und Gasproduzenten Kaliforniens an den deutschen Vermögensverwalter Ikav Capital Partners GmbH. Zur Nachricht

8. BVB hofft auf Sieg gegen Hoffenheim

Das vergangene Heimspiel mit dem historischen Last-Minute-Blackout gegen Werder Bremen (2:3) bereitet den Fans von Borussia Dortmund noch immer Frust. Ein Sieg über die TSG 1899 Hoffenheim am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) könnte - wie schon das 1:0 am vergangenen Samstag in Berlin - zur Versöhnung zwischen Team und Anhang beitragen. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen wieder

Die Ölpreise sind am Freitag nach mehreren Tagen mit Abschlägen wieder gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 94,20 US-Dollar. Das waren 1,84 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,71 Dollar auf 88,32 Dollar.

10. Euro erholt sich leicht

Der Euro hat sich am Freitagmorgen etwas von seinen Verlusten am Vortag erholt. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung Euro 0,9970 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,0004 Dollar festgesetzt.

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com