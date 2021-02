Freitagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX zeigt sich rund eine Stunde vor Handelsbeginn 0,27 Prozent leichter bei 14.002,50 Punkten.

2. Nikkei schließt etwas tiefer

Am Freitag ruht der Handel aufgrund des chinesischen Neujahrsfests erneut an mehreren asiatischen Märkten. In Japan war der Handel jedoch geöffnet.

Der japanische Leitindex Nikkei verlor am Freitag letztlich um 0,14 Prozent auf 29.520,07 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ruht der Handel noch bis einschließlich 17. Februar. Am Mittwoch kletterte der Shanghai Composite 1,43 Prozent auf 3.655,09 Zähler. Nachdem am Donnerstag in Hongkong ein verkürzter Handel stattfand - der Hang Seng beendete diesen schlussendlich 0,45 Prozent fester bei 30.182,44 Zählern - ruht hier am Freitag ebenfalls feiertagsbedingt der Handel.

3. US-Behörden untersuchen offenbar GameStop-Rally auf mögliche Marktmanipulation

US-Behörden untersuchen einem Medienbericht zufolge, ob Marktmanipulationen zu der Aktienrally bei dem Videospielhändler GameStop und bei der Kinokette AMC geführt haben. Zur Nachricht

4. PayPal will keine Firmengelder in Bitcoin und Co stecken

Der Zahlungsdienstleister PayPal will nicht selbst in Kryptowährungen wie Bitcoin investieren. Zur Nachricht

5. Sartorius will Dividende fast verdoppeln

Der Sartorius-Aufsichtsrat habe einer Empfehlung des Vorstands zugestimmt, der Hauptversammlung am 26. März 2021 eine Ausschüttung von 71 Cent je Vorzugsaktie und 70 Cent je Stammaktie vorzuschlagen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in Göttingen mit. Zur Nachricht

6. Aurora Cannabis öffnet seine Bücher: Weniger Verlust als erwartet

Für den kanadischen Cannabis-Konzern Aurora Cannabis ist das abgelaufene Geschäftsquartal mit durchwachsenen Zahlen zu Ende gegangen. Zur Nachricht

7. Credit Suisse legt US-Rechtsstreit mit Zahlung von 600 Millionen Dollar bei

Die Credit Suisse kann einen weiteren großen Rechtsfall abhaken. Zur Nachricht

8. Disney macht überraschend Gewinn - auch Umsatz über den Erwartungen

Ein schwaches Quartal hat der Entertainment-Riese Walt Disney hinter sich gebracht, dabei aber die Erwartungen übertroffen. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise haben am Freitag an ihre Verluste vom Vortag angeknüpft. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 60,70 US-Dollar. Das waren 44 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 46 Cent auf 57,78 Dollar.

10. Euro kaum verändert

Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel kaum bewegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,2130 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Bildquellen: Raymond Boyd/Getty Images