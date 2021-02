Der DAX ging mit einem kleinen Minus von 0,46 Prozent bei 13.976,13 Punkten in den Handel und verbleibt auch anschließend in der Verlustzone. Der TecDAX startete quasi unverändert bei 3.537,40 Zählern, schließt nun jedoch an den Vortagesschluss auf.

In Europa lassen die Anleger am Freitag Vorsicht walten.

Nach zwei Handelstagen mit Konsolidierungstendenz zeigte sich der US-Aktienmarkt am Donnerstag zweigeteilt. Die Hoffnung auf ein neues Billionen-Stimuluspaket der neuen Regierung stützte dabei nach wie vor die Stimmung am Markt.

An den US-Börsen zeigte sich am Donnerstag keine einheitliche Richtungl

Am Freitag ruht der Handel aufgrund des chinesischen Neujahrsfests erneut an mehreren asiatischen Märkten. In Japan war der Handel jedoch geöffnet.

Der japanische Leitindex Nikkei verlor am Freitag letztlich um 0,14 Prozent auf 29.520,07 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland ruht der Handel noch bis einschließlich 17. Februar. Am Mittwoch kletterte der Shanghai Composite 1,43 Prozent auf 3.655,09 Zähler. Nachdem am Donnerstag in Hongkong ein verkürzter Handel stattfand - der Hang Seng beendete diesen schlussendlich 0,45 Prozent fester bei 30.182,44 Zählern - ruht hier am Freitag ebenfalls feiertagsbedingt der Handel.

Die Anlegerstimmung in Japan wurde von den negativen Vorgaben aus den USA heruntergezogen. Ansonsten gab es kaum Impulse, weshalb sich die Verluste in engen Grenzen hielten.

