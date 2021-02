Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co.

Heute zog der Bitcoin-Kurs auf 46.195,51 US-Dollar an. Damit kletterte der Bitcoin-Kurs über den Stand vom Vortag von 44.956,37 US-Dollar.

Der Bitcoin Cash-Kurs erhöhte sich auf 526,17 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 495,42 Dollar gelegen hatte.

Der Ethereum-Kurs verteuert sich auf 1.776,28 US-Dollar. Am Tag zuvor standen hier noch 1.746,18 Dollar zu Buche.

Der Kurs der Digitalwährung Litecoin ist am Donnerstag auf 187,72 US-Dollar angestiegen. Am Vortag wurde der Kurs der Digitalwährung auf 182,16 US-Dollar beziffert.

Der Kurs der Digitalwährung Ripple rangiert heute bei 0,5203 US-Dollar im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 0,5066 US-Dollar.

Der Cardano-Kurs notiert bei 0,9043 US-Dollar. Am Vortag stand der Cardano noch bei 0,9219 Dollar.

Der Monero ist am Donnerstag 180,91 US-Dollar wert. So stieg der Monero-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 174,41 US-Dollar gelegen hatte.

Der IOTA-Kurs verteuert sich auf 1,164 US-Dollar. Am Tag zuvor standen hier noch 0,8835 Dollar an der Kurstafel.

Der Kurs der Digitalwährung Verge wurde am Donnerstag wenig bewegt bei 0,0201 US-Dollar ausgewiesen. Am Vortag war er bereits bei 0,0193 US-Dollar gestanden.

Mit dem Stellar-Kurs ging es auf 0,4305 US-Dollar aufwärts. Der Kurs hatte am Vortag noch bei 0,4106 US-Dollar gestanden.

Der NEM-Kurs steigt auf 0,3897 US-Dollar. Damit übertraf der NEM den Stand vom Vortag von 0,3718 US-Dollar.

Der Dash-Kurs erhöhte sich auf 148,23 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 139,29 Dollar gelegen hatte.

Der NEO hat zog. Am Mittag zog der NEO-Kurs auf 37,63 US-Dollar an, nachdem er am Vortag noch bei 33,69 US-Dollar notiert hatte.

Bildquellen: AlekseyIvanov / Shutterstock.com, REDPIXEL.PL / Shutterstock.com

Redaktion finanzen.net