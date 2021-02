Morgan Stanley: Unter dieser Voraussetzung könnte sich der Ford-Aktienkurs verdoppeln

Werbung

Heute im Fokus

Wall Street beendet Handel im Plus -- DAX letztlich tiefer -- Corona-Krise belastet Coca-Cola -- Delivery Hero steigert Umsatz -- METRO, Twitter, Lyft, GM, Apple, QIAGEN, thyssenkrupp, GRENKE im Fokus

AstraZeneca plant Investition in Dessau - Experten und WHO empfehlen Einsatz des AstraZeneca-Impfstoffs. JENOPTIK will 2021 wachsen. BioNTech startet Impfstoffproduktion in Marburg. Cisco kämpft mit starkem Wettbewerb. Antikörper-Mittel von Eli Lilly erhält US-Notfallzulassung für COVID-19. Mattel verzeichnet starke Geschäftszuwächse. Under Armour profitiert vom Online-Handel und Joggingboom.