Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) steigt am Donnerstagnachmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 193,76 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,9 Prozent auf 193,76 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 197,94 USD. Mit einem Wert von 197,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 5.692.050 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei 207,05 USD markierte der Titel am 05.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 6,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 140,53 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 27,47 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,516 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 206,17 USD an.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,89 USD erwirtschaftet worden. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 96,54 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 84,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 28.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Alphabet A (ex Google).

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2025 9,72 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

