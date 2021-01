Chipmangel: Ford-Werk Saarlouis setzt Produktion bis 19. Februar aus

Betroffen sei die Produktion des Modells Focus, das der Standort im Saarland für alle europäischen Märkte produziere, teilte ein Ford -Sprecher am Freitag mit. "Derzeit rechnen wir nicht mit weiteren vorübergehenden Produktionsstillständen in anderen europäischen Werken." Der Mangel an Elektronik-Chips für Autos sorgt auch bei anderen Herstellern und Zulieferern in Deutschland für Probleme.

SAARLOUIS (dpa-AFX)

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com