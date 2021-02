Vertrag von Bechtle-Chef Thomas Olemotz bis Ende 2026 verlängert - Aktie steigt

Wie die Bechtle AG mitteilte, wurde der Vertrag des 58-Jährigen vorzeitig bis zum Jahresende 2026 verlängert. Der bisherige Vertrag lief nur bis Ende 2021. Es ist bereits die dritte vorzeitige Vertragsverlängerung in der Amtszeit von Olemotz als Vorstandschef. Er gehört dem Vorstand des im MDAX und TecDAX notierten Unternehmens seit 2007 an und steht seit 2009 an der Spitze des dreiköpfigen Führungsgremiums.

Die Bechtle-Aktie gewinnt via XETRA derzeit 0,47 Prozent auf 169,80 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Bechtle AG